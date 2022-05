Tanti gadget in sconto su Hekka!

Vi presentiamo un paio di ottimi prodotti in sconto sul portale Hekka. Il primo è una paio di cuffiette Bluetooth QCY T13, la seconda invece è una torcia LED Convoy S2+

Sul portale Hekka abbiamo a disposizione una marea di gadget che possiamo acquistare per rendere più semplice la nostra vita. In questo articolo vi presentiamo in particolare due prodotti. Un paio di cuffiette bluetooth QCY T13 con cancellazione di rumore e una torcia LED potentissima per i viaggiatori notturni. Vediamo i dettagli!

Cuffiette bluetooth QCY T13: tutta la tecnologia più recente

Si tratta di un paio di cuffiette davvero complete di tutte le principali funzionalità. La connettività è basata sul bluetooth 5.1 che garantisce stabilità, latenza ridotta e bassi consumi. La batteria garantisce fino a 8 ore di riproduzione continuate che possono essere estese a 40 se teniamo conto della custodia di ricarica. Che cosa sono 40 ore? Circa 600 canzoni, 20 film oppure 6500 post sui social. Con soli 5 minuti di ricarica potremo continuare a ascoltare musica per circa un’ora!

Il suono è riprodotto utilizzando driver dinamici da 7.2 mm in grado di garantire una ottima fedeltà del suono, soprattutto nei bassi. Inoltre il supporto a codec come AAC/SBC permette di non perdere qualità nella digitalizzazione. Grazie ai 4 microfoni con cancellazione del rumore potremo anche godere di un buon livello di isolamento e voci chiare e cristalline in chiamata.

Le cuffiette bluetooth QCY T13 sono dotate di sensori touch che permettono di controllarle in modo semplice e rapido. Inoltre l’app in dotazione permetterà di equalizzare il suono, personalizzandolo a seconda delle esigenza personali.

Convoy S2+: torcia LED

La torcia LED Convoy S2+ è molto compatta, ma potente. Pesa solamente 76 grammi, è lunga 118 mm ed è larga 24 mm. In pratica può stare in una tasca. La batteria 18650 permette una lunghissima durata. Il flusso luminoso è garantito dal chip LED SST20 ad elevata potenza con CRI 95 e RA 70. La luce è disponibile in diverse gradazioni di temperatura. Il corpo è realizzato in lega di alluminio, resistente e leggera.

La promozione

Su Hekka, entrambi i prodotti sono in forte sconto fino al 31 di maggio. Le cuffiette bluetooth QCY T13 passano dal prezzo di 29,99 dollari a 13,69 dollari con il codice ” HekkaT13 “. Invece la torcia LED Convoy S2+ invece è ancora più economico! Potremo acquistarlo a 9,99 euro, al posto di 17,99 euro, con il codice ” HekkaS2 “. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!