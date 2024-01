Frigorifero Samsung Doppia Porta: offerta pazzesca su ePRICE

Per chi desidera acquistare un frigorifero Samsung di ultima generazione con ottimo rapporto qualità/prezzo, c’è un’offerta da non perdere su ePRICE

Il frigorifero Doppia Porta RT46K664PS9 di Samsung è un elettrodomestico di ultima generazione che, con la tecnologia Twin Cooling Plus, crea un ambiente estremamente favorevole per conservare il cibo, con il vano frigo che raggiunge il 70% di livello d’umidità, che è notevole visto che i modelli tradizionali raggiungono a malapena il 30%. In questo modo, qualsiasi alimenti riuscirà a restare fresco a lungo senza il pericolo di seccarsi. Inoltre, grazie ai due circuiti indipendenti di circolazione, il sistema Twin Cooling Plus è in grado di evitare il diffondersi di cattivi odori dal frigo al congelatore, preservando così il sapore naturale del cibo congelato. Un altro vantaggio della funzione Smart Cooling è quello di trasformare facilmente in frigorifero il congelatore, mantenendo in questo modo molto freschi tutti gli alimenti da conservare durante le occasioni speciali o nelle varie stagioni. È possibile anche attivare la modalità OFF per il risparmio energetico. Puoi dare un’occhiata all’offerta cliccando qui!

Frigorifero Samsung Doppia Porta: niente ghiaccio e basso consumo energetico

Il frigorifero Doppia Porta RT46K664PS9 di Samsung ha una funzione davvero interessante. Cliccando semplicemente sul display, si attiva il Power Cool, che è un sistema che raffredda le bevande e i cibi. Altra ottima funzione è il Power Freeze, il quale consente la conservazione e il surgelamento dei cibi senza la produzione di ghiaccio. Molto comodo è il ripiano Easy Slide, che consente di conservare, organizzare e accedere ai cibi comodamente e in modo flessibile. In questo modo raggiungere tutto ciò che si trova sul fondo diventa molto semplice.

Se si desidera meno rumori, maggiore efficienza energetica e prestazioni durature nel tempo, con il compressore Digital Inverter è possibile regolare in automatico la velocità in base alla necessità di raffreddamento. Infine, grazie alle luci a LED, la visibilità all’interno del frigorifero è perfetta, abbattendo anche i consumi energetici. Il frigorifero Samsung a Doppia Porta RT46K664PS9 è attualmente in offerta su ePRICE a 807,24 euro anziché 1109,02 euro (sconto del 27%).

