Friggitrice ad aria Hisense è l’offerta di Carnevale per i veri cuochi

Gli amanti della buona cucina non possono che gioire nel sapere che Amazon ha messo, per festeggiare Carnevale, in offerta la friggitrice ad aria della Hisense, un gioiellino del mondo delle friggitrici che vi permette di cucinare qualunque cosa voi pensiate

Le friggitrici ad aria sono una vera e propria salvezza quando si tratta di voler cucinare in maniera facile e veloce. Soprattutto in un periodo come questo in cui c’è la festa di Carnevale, l’offerta sulla friggitrice ad aria della Hisense è l’occasione da cogliere per arrivare belli preparati ad un pranzo con gli amici o la famiglia. Hisense è uno dei migliori nel campo degli elettrodomestici della cucina, tant’è che la potremmo tranquillamente inserire nella lista delle migliori friggitrici ad aria. Questa friggitrice è infatti perfetta per cucinare qualsiasi cosa la vostra mente possa mai immaginare. Oggi Amazon ci fa risparmiare un bel po’, infatti la vende a soli 139 euro invece di 199, quindi un risparmio di ben 60 euro. Potete trovare l’offerta cliccando sul box Amazon qui sotto.

Friggitrice ad aria Hisense, l’offerta di Carnevale perfetta

Questa friggitrice ad aria ha ben 8 programmi di cottura, per cui, come dicevamo, vi permette di cucinare davvero qualsiasi cosa. Con questi 8 programmi di cottura potete scegliere tra vari prodotti, come dolci di Carnevale, per rimanere a tema. Ma anche molto altro, come ad esempio le immancabili patatine fritte, e non c’è niente di meglio di preparare le patatine fritte se non di farne in grande quantità. Come vedete dall’immagine, infatti, questa friggitrice ha ben due cestelli per friggere. Tutto l’insieme ha una capacità di ben 8,6 litri, il box principale ha una capacità di 5,3 litri e quello più piccolo ha una capacità di 3,3 litri. La temperatura della friggitrice parte da un minimo di 80 C° fino ad un massimo di 200 C°. e ha una potenza massima di 1700W.

In occasione di Carnevale, l’offerta sulla friggitrice ad aria Hisense ci sembra la scelta migliore da prendere. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.