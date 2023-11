Forno a microonde Samsung: un’offerta targata Euronics da non farsi scappare!

Il forno intelligente Samsung MC28H5015AK/ET di colore nero è disponibile in offerta presso tutti i punti vendita Euronics fino al 15 novembre

Dal giorno 01 fino al 15 novembre è possibile acquistare in offerta presso gli store Euronics di tutta Italia il fantastico forno intelligente Samsung MC28H5015AK/ET. Con questo strepitoso dispositivo, cucinare in modo salutare sarà ancora più semplice e divertente. Una varietà di alimenti freschi e salutari a portata di mano con 15 modalità di cottura pre-impostate sul forno intelligente MW5000H Samsung. Dotato di una funzione di cottura per alimenti fragranti, saporiti e cotti sempre alla perfezione. Adesso puoi cucinare di tutto in modo pratico e sicuro: dai broccoli al riso, dal petto di pollo ai filetti di salmone.

Forno intelligente Samsung MC28H5015AK/ET in offerta da Euronics: i dettagli

Il nuovo Forno intelligente Samsung MC28H5015AK/ET è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 01 novembre fino al 15 novembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico dispositivo scontato al prezzo di 299,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 99,66 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Questo forno intelligente MW5000H è stato progettato tenendo in mente le famiglie più impegnate; potrete estrarre il piatto girevole per utilizzare tutto lo spazio interno, per introdurre facilmente anche piatti quadrati di grandi dimensioni. Un passo in avanti rispetto ad elettrodomestici simili. Adesso potrete riscaldare in modo più veloce padelle e casseruole più grandi, avendo più tempo per stare a tavola. Inoltre, gli odori forti non persisteranno all’interno del forno intelligente MW5000H Samsung. Basta selezionare l’impostazione di Deodorizzazione per far dissipare l’aria interna all’esterno. Questa funzione elimina rapidamente i cattivi odori in modo che gli alimenti abbiano sempre un odore fresco e delizioso.

Le caratteristiche

Dite addio alle superfici graffiate o difficili da pulire. Con il suo interno in ceramica, il Samsung MW5000H è dotato di una superficie liscia e omogenea, semplice da pulire, che non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o di grasso. Rispetto agli interni in acciaio inossidabile e resina epossidica, la cavità di questo forno è antibatterica e resistente ai graffi. Garantendo una qualità superiore e duratura.

Potrete soddisfare la vostra curiosità per i piatti tradizionali con un’ampia varietà di ricette tipiche pre-programmate sul forno intelligente Samsung MW5000H. Da oggi, preparare i vostri piatti preferiti sarà semplicissimo. Ciò grazie a una semplice impostazione che vi aiuterà anche a ridurre i tempi di preparazione per farti godere ancora di più il tempo trascorso a tavola! Inoltre, anche quando in stand-by, se selezionerete la Modalità ECO sul nuovo forno Samsung MW5000H potrete ridurre significativamente il consumo energetico. Risparmiando così anche ulle bollette.

Tra le caratteristiche principali troviamo: volume di 28 Lt, termoventilazione, orologio digitale e ben 6 tipi di cottura. Fresh Cok, 15 programmi, funzione di lievitazione, funzione yogurt e scongelamento auto power defrost (S). Infine, cottura automatica in base alla porzione, 4 programmi di riscaldamento pietanze e Quick Start 30 secondi con modalità Eco Sistema deodorante.

E voi? Cosa ne pensate di questa strepitosa offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).