Fornetto elettrico G3 Ferrari: OFFERTA PER I PIZZA LOVERS!

Tutti amano la pizza, ancora meglio se riusciamo a cucinarla direttamente in casa, senza dover aspettare che la pizzeria consegni il nostro ordine, arrivando spesso in ritardo durante gli orari di punta nel fine settimana, a questo ci pensa Mediaworld: con questa offerta sul fornetto elettrico della G3 Ferrari, potrai preparare la tua amata pizza direttamente in casa

La tecnologia continua a evolversi e ad aiutarci ogni giorno che passa, soddisfando tutte le nostre esigenze. C’è chi predilige la friggitrice ad aria come questa della Moulinex, chi magari invece può voler qualcosa in più che le friggitrici ad aria non possono fare. Se infatti vuoi cucinare una pizza direttamente in casa tua, la soluzione è il fornetto elettrico della G3 Ferrari. un’azienda di elettrodomestici sottomarca della Ferrari. Con questo fornetto elettrico, non avrai più bisogno di chiamare la pizzeria per gustarti una buona pizza. Oggi lo trovi a 80,99 euro invece di 109,90, con ben 30 euro di sconto. Trovi l’offerta cliccando qui.

L’offerta del fornetto elettrico G3 Ferrari per chi ama la pizza

Con questo fornetto elettrico, potrai finalmente cuocere la pizza direttamente a casa tua e richiede soltanto 5 minuti. Basta soltanto inserire l’impasto nel fornetto e poi aggiungere tutti gli ingredienti che preferisci, divertendoti a sperimentare ogni giorno nuove ricette. Il forno Delizia riesce ad esaltare il gusto della pizza. La chiave per realizzarne una davvero ottima è una cottura ad altissima temperatura (400 gradi) per pochissimi minuti, in questo modo la pasta si cuoce senza asciugare il condimento. Questa particolarità è davvero notevole, perché i forni di casa tipici non arrivano a questa temperatura, ma il forno Delizia è dotato di una pietra refrattaria che fa davvero la differenza e ti permette di ottenere gli stessi risultati delle pizzerie. La cottura non rilascia né fumo, né cattivi odori e può essere usato per cuocere anche torte dolci o salate, piadine, schiacciate e castagne.

Questo fornetto è davvero la soluzione ideale per chi vuole cucinare qualcosa di più elaborato in poco tempo. Cosa ne pensi? Facci sapere con un commento se l’offerta ti interessa e ne troveremo altre come questa! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!