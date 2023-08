Rinnova la tua postazione da gaming con il portatile MSI Katana con Intel Core i7 di tredicesima generazione e scheda video NVIDIA RTX 4060, grazie al pazzesco sconto proposto da Mediaworld

Nel mondo sempre in evoluzione del gaming su laptop, MSI brilla con il suo nuovo lancio, il portatile da gaming MSI Katana 17 B13VFK-033IT. Questo dispositivo incarna l’innovazione grazie alle potenti GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e all’architettura NVIDIA Ada Lovelace. Il display IPS da 144 Hz offre un’esperienza visiva fluida, mentre la tastiera RGB a 4 zone aggiunge uno stile accattivante. La soluzione di raffreddamento con design shared-pipe per CPU e GPU assicura prestazioni termiche eccellenti, e la memoria DDR5 e PCIe Gen 4 accelerano le prestazioni complessive. L’audio ad alta risoluzione migliora l’esperienza sonora, mentre l’esclusivo MSI Center consente un controllo e una personalizzazione dettagliata del laptop.

Mediaworld, in vista della promozione “Back to School”, ha deciso di scontare questo modello di ben 400€. E non è finita qui dato che, acquistando il laptop, avrete un buono di ben 250€!

Folle sconto di 650€ per questo portatile da gaming MSI!

Con l’acquisto di un computer con prezzo a partire da 499€, sia in negozio che online, i clienti Mediaworld avranno l’opportunità di ricevere una Gift Card. A seconda del valore del computer selezionato, le fasce di regali saranno le seguenti: per computer con prezzo tra 499€ e 799,99€ si riceverà una Gift Card da 75€; per computer con prezzo tra 800€ e 1199,99€ si otterrà una Gift Card da 150€; per computer con prezzo superiore a 1.200€ verrà offerta una Gift Card da 250€. Un’opportunità da non perdere per coloro che cercano un nuovo computer con vantaggi aggiuntivi.

MSI Katana 17 B13VFK-033IT è il compagno perfetto per le vostre sessioni di gaming. Il suo ampio schermo da 17,3 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente, con caratteristiche come lo schermo antiriflesso che contribuiscono a minimizzare gli inconvenienti legati alla luminosità. La potenza di elaborazione è garantita dal processore Intel Core i7 13620H, con una velocità di base di 3.6 GHz e un turbo boost fino a 4.9 GHz, permettendo la gestione senza sforzi di attività impegnative. La notevole memoria RAM da 16 GB, espandibile fino a 64 GB, assicura un multitasking fluido e reattivo, mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con memoria grafica dedicata da 8000 MB offre prestazioni grafiche di alto livello. L’unità a stato solido da 1000 GB migliora la velocità di accesso ai dati e l’efficienza complessiva, completando così un pacchetto di funzionalità che soddisfa le esigenze di tutti gli utenti.

