Final Fantasy 16, Amazon fa un’offerta ottima sulla Deluxe Edition

Se siete interessati a Final Fantasy 16, l’ultimo capitolo della storica saga targata Square Enix, su Amazon potrete trovare un’ottima offerta per la Deluxe Edition

Final Fantasy XVI è l’ultimo capitolo della storica serie di RPG targati Square Enix. Il titolo è stato pubblicato in tutto il mondo lo scorso 12 giugno e nel complesso è stato accolto in maniera più che positiva sia dalla critica che dai videogiocatori.

In genere prima che titoli importanti come questo vengano messi in sconto è necessario aspettare del tempo, ma a quanto pare questa volta i giocatori sono stati fortunati. Infatti, nonostante Final Fantasy 16 sia disponibile da meno di un mese, su Amazon è già possibile trovare un’offerta davvero ottima per la Deluxe Edition.

Final Fantasy 16 e tanti extra in offerta su Amazon!

Se stavate aspettando il momento giusto per mettere le mani sull’ultimo Final Fantasy, allora la vostra pazienza sta per essere ripagata. Al momento infatti è presente su Amazon una promozione che vi permette di acquistare la Deluxe Edition di Final Fantasy 16 con uno sconto del 16%. In questo modo andrete a pagare il prodotto solamente €93,50, cioè ben €17,50 in meno rispetto al prezzo di base.

(in offerta su amazon.it) Final Fantasy XVI - Deluxe Edition Include: Gioco base, Mappa in tessuro di Valisthea, Steelbook speciale di Clive Rosfield

Oltre al gioco base, questa edizione deluxe include anche una mappa in tessuto di Valisthea e un’esclusivo steelbook speciale di Clive. Ovviamente se siete interessati solamente a giocare questo prodotto non fa per voi ma, se volete anche mettere le mani su qualche gadget da collezione, allora un’offerta del genere potrebbe farvi gola.

Final Fantasy XVI è disponibile ora in esclusiva temporale per PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.