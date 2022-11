Fiido: biciclette elettriche superlative in offerta!

In questo articolo vedremo delle biciclette elettriche estremamente affidabili e performanti dela marca Fiido recentemente in offerta

Il mondo delle biciclette elettriche è estremamente in fermento e sforna in maniera rapida sempre nuovi modelli con diverse caratteristiche tecniche. Come sappiamo il periodo del Black Friday è un pieno di sconti e anche i produttori di biciclette elettriche non si risparmiano. Oggi vedremo tre diverse proposte della marca Fiido, ottima azienda che punta a prodotti di punta pur mantenendosi entro budget non elevatissimi. In pratica un ottimo connubio tra prezzo e qualità. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere i tre modelli da noi prescelti.

Fiido T1: la bici elettrica utilitaria

Iniziamo la nostra rassegna con questo modello di punta, fino a 150 km di autonomia, con un motore da 750W e una velocità massima di 45 km/h. Forcella anteriore che permette un assorbimento ottimo degli urti e delle scaffe, ed una batteria da 48V e 20 Ah.

Questa Fiido T1 vanta degli pneumatici da 20*4 pollici ultra larghi. Questi aiutano ad attraversare facilmente ogni suolo, dalla sabbia, alla spiaggia fino a rocce e pozzanghere insidiose.

Una bici veramente interessante che partiva da un prezzo di 1699$ ma che grazie a due corposi sconti, tra cui un coupon “BF100”, arriva a costare solo 1399$.

Fiido D3 Pro: la mini bicicletta elettrica

Per molti si tratta della migliore e-bike sotto i 700 dollari, dotata di un reggisella dropper e di un telaio step-through. È un modello a taglia unica per ciclisti dai 155 ai 200 cm.

I punti di forza sono sicuramnte l’autonomia, di circa 60 km con pedalata assistitca e il tempo di ricarica che si attesta in circa 5 ore. La conformazione e soprattutto il design fanno sì che la Fiido D3 Pro è tra le più leggere sul mercato, con un peso di soli 17.5 kg.

Uno sconto di 100$ vi aspetta già al checkout, più un ulteriore sconto da altri 100$ inserendo il codice sconto “BF100”. Approfittane subito.

Fiido D2S: la bici elettrica pieghevole

Parliamo adesso del modello D2S, un modello sicuramente compatto e manegevole grazie alla sua caratteristica principale: il fatto che sia pieghevole.

Questo modello vanta un ammortizzatore posteriore, una velocità massima di 25 km/h per un peso veramente basso di poco inferiore ai 20 kg. Il motore che traina questa biciclette elettrica Fiido è di 250 W con una batteria da 36V 7.8Ah.

Una delle caratteristiche principali di questo modello è il cambio a sei velocità che consente al pilota di passare alle marce più basse per la guida ad alta velocità, mentre a quelle più alte per godere di salite senza sforzo.

Potrete godere di 100$ di sconto sul prezzo originale di 799$, clicca qui!

Cosa ne pensi di queste offerte? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.