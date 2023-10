Festa delle Offerte Prime: scegli le power station EcoFlow!

Festa delle Offerte Prime: grandi sconti sulla power station EcoFlow. Tre modelli di power station a prezzi davvero competitivi per un autunno più sostenibile

Durante la Festa delle Offerte Amazon, EcoFlow, una società leader nel settore delle soluzioni energetiche ecologiche e dello stile di vita sostenibile, ti invita a visitare il suo negozio su Amazon. Li scoprirete le tantissime offerte speciali relative alle power station della gamma Delta e River. Questi dispositivi ti permettono di vivere un autunno più sostenibile a prezzi estremamente competitivi.

Dettagli sulle power station EcoFlow disponibili per la Festa delle Offerte Prime

DELTA 2: questa power station offre una potenza iniziale di 1000 kWh, espandibile fino a 3000 kWh, rendendola in grado di alimentare la maggior parte degli elettrodomestici. Inoltre, grazie alla sua incredibile velocità di ricarica, che va dallo 0 all’80% in soli 50 minuti, il DELTA 2 è essenziale per garantire continuità nell’alimentazione domestica e comfort. Durante i Prime Day, puoi risparmiare 400 euro su questo dispositivo!

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper 【Capacità espandibile da 1 a 3 kWh】Con la centrale elettrica portatile standalone che offre una capacità di 1 kWh, puoi aggiungere batterie supplementari per raggiungere fino a 3 kWh. Ideale per il campeggio, il camper e la vita off-grid.

Le River 2 e 2 Pro

RIVER 2 Pro: questa power station si ricarica completamente in soli 70 minuti. Grazie alla batteria LFP ottimizzata e a lunga durata, puoi caricare e scaricare il RIVER 2 Pro più di 3000 volte, il che equivale a 10 anni di utilizzo quotidiano, con una durata 6 volte superiore alla media. Le celle LFP rendono il RIVER 2 Pro sicuro, resistente ed efficiente, anche a temperature elevate. Durante il Prime Day, puoi acquistare questo dispositivo con uno sconto di 200 euro.

RIVER 2: questa power station offre quattro modalità di ricarica, dimensioni compatte e una potenza considerevole, rendendo l’alimentazione off-grid durante i tuoi viaggi esterni estremamente facile. Con un peso ridotto del 30% rispetto alla generazione precedente, il RIVER 2 è ideale per alimentare le tue avventure all’aperto, come il campeggio libero o i barbecue in spiaggia. Durante il Prime Day, puoi risparmiare 100 euro sull’acquisto di questo dispositivo.

Le power station EcoFlow della linea DELTA e RIVER sono soluzioni all’avanguardia per l’energia portatile; offrendo un mix perfetto di prestazioni, sostenibilità e facilità d’uso.

E voi? Cosa ne pensate di questi super sconti sulle power station EcoFlow per la Festa delle Offerte Prime ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).