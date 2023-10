Festa delle Offerte Prime: migliori smartphone in sconto

In questo articolo andremo a vedere i 5 migliori smartphone in sconto per la Festa delle Offerte Prime, affrettatevi!

La Festa delle Offerte Prime è un evento annuale di Amazon che offre sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti. L’evento si svolge solitamente per un periodo di 48 ore, durante il quale i clienti Amazon Prime possono approfittare di offerte esclusive su prodotti di tutti i tipi, dai dispositivi elettronici ai prodotti di consumo. In questo articolo presentiamo 5 tra i migliori smartphone in offerta.

Festa delle Offerte Prime: ecco i 5 migliori smartphone



La Festa delle Offerte Prime è un’occasione imperdibile per acquistare smartphone e dispositivi mobili a prezzi scontati. Tra i tanti prodotti disponibili, abbiamo selezionato 5 proposte tra le più interessanti interessanti, non lasciatevele sfuggire!

OPPO A78, uno smartphone 4G, con sistema AI a doppia fotocamera 50+2MP e Selfie camera da 8MP. Display da ben 6.43” 90HZ AMOLED FHD+ e batteria da 5000mAh!

Google Pixel 7, dotato di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È alimentato dal processore Google Tensor G2, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 11,1 MP.

(in offerta su amazon.it) Google Pixel 7 - Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - 128GB - Nero ossidiana Grazie al processore Google Tensor G2, Pixel 7 è più veloce, più efficiente e più sicuro,1 e realizza foto e video di una qualità mai vista prima sui Pixel.

Samsung Galaxy S23 Ultra, dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x e una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom 10x. La fotocamera frontale è da 40 MP.

Honor Magic 5 Lite, dotato di un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È alimentato dal processore Snapdragon 695 5G, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Honor Magic5 Lite 5G Smartphone, 8GB RAM e 256GB Telefono Cellulare GSM, Display FullView da 6,67 pollici a 120Hz, Fotocamera da 64MP con Batteria 5100mAH, Dual SIM, Android 12, Argento Titanio 【Corpo Sottile con una Batteria da 5.100 mAh】 Con una lunga durata della batteria grazie ai 5.100 mAh, uno spessore di 7,9 mm e un peso di 175 g, HONOR Magic 5 Lite 5G è lo smartphone più sottile e leggero tra quelli con una batteria di capacità superiore a 5.000 mAh. (NOTA: La confezione non include I'alimentatore. L'alimentatore è venduto separatamente.)

Motorola Edge 40 Neo, dotato di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7030, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Questi erano i 5 migliori smartphone in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Avete trovato il dispositivo che fa per voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! Per ulteriori notizie, offerte e novità dal mondo della tecnologia, rimanete sintonizzati su tuttotek.it.