Festa delle offerte Prime: crolla il prezzo di OnePlus 10T in offerta su Amazon

In occasione della Festa delle offerte Prime anche lo OnePlus 10T ha ricevuto un importante taglio di prezzo su Amazon: scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta in questo articolo dedicato

Lo smartphone OnePlus 10T è un’ottima alternativa a tutti coloro che cercano un dispositivo mobile Android di fascia medio-alta e con un buon rapporto qualità-prezzo. Lo smartphone dispone di un display da 6.7 pollici e di una risoluzione di 3216×1440 pixel, che risulta essere una delle più elevate attualmente in circolazione. Un vero e proprio top di gamma, con un modulo 5G e una fotocamera da 48+50+8 Mp, che permette di scattare foto con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di girare video con una risoluzione fino agli 8K UHD a 30fps. 8GB di Ram, 256 GB di memoria (purtroppo non espandibile) e avrete fra le mani tutto ciò che cercate in un prodotto come questo.

OnePlus 10T è in offerta su Amazon per la Festa delle offerte Prime: vediamo lo sconto!

Se volete saperne di più sulla serie degli S23, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Vi basti sapere che, se deciderete di acquistarlo, vi troverete di fronte ad un prodotto dalla qualità indiscutibile, il top di gamma della produzione OnePlus in soli 200 grammi di peso. Se a farvi paura è il prezzo, ci pensa Amazon con lo sconto che vedete qua sotto, cliccateci sopra per raggiungere direttamente lo store!

OnePlus 10T 5G, 8GB RAM 128GB, Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con Tripla Fotocamera 50MP, Jade Green [EU version] 150W SUPERVOOC Endurance Edition - Energia per tutta la giornata con 10 minuti di carica e vita utile della batteria raddoppiata. La velocità di ricarica viene ottimizzata grazie a un algoritmo IA che apprende intelligentemente le tue abitudini di ricarica.

In occasione della Festa delle offerte Prime, in corso proprio in queste ore, Amazon ha scontato il prezzo dello OnePlus 10T del 23%, portandolo da un prezzo base di 590€ al finale di 451,99€. Un’offerta decisamente allettante e che cambia decisamente le carte in tavola in termini di prezzo, dateci un’occhiata!

Fateci sapere se approfitterete dell’offerta sullo OnePlus 10T che Amazon ha messo in campo per la Festa delle offerte Prime! E continuate a seguirci qui, sulle pagine di tuttotek.it, per tutte le novità e le offerte sul mondo della tecnologia. A 360°!