Festa delle Offerte Prime: 5 gadget tech imperdibili a meno di 20€

La Festa delle Offerte Prime è un evento annuale organizzato da Amazon che offre sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti. L’evento si svolge solitamente per un periodo di 48 ore, durante il quale i clienti Amazon Prime possono approfittare di offerte esclusive su prodotti di tutti i tipi, dai dispositivi elettronici ai prodotti di consumo. In questo articolo andremo a presentare 5 utili (ma anche curiosi) gadget tech messi in sconto con un prezzo che non supera i 20€. Per ognuno andremo a sottolineare la percentuale di sconto e il prezzo finale d’acquisto.

In occasione della Festa delle Offerte Prime fra i tanti prodotti, di qualsiasi tipologia, messi in sconto, vi sono sicuramente delle occasioni molto interessanti a meno di 20€, dei gadget tech curiosi e utili. Andremo a presentarvene 5, sottolineando percentuale di sconto e prezzo d’acquisto finale. Bando alle ciance e iniziamo:

kauguo Cuffie Bluetooth: dotati dell’ultimo Bluetooth 5.1 che permette una connessione più stabile, affidabile e veloce tra auricolari e dispositivo. Sconto del 43% e prezzo finale pari a 15,99€.

Amazon Smart Plug: Amazon Smart Plug funziona tramite Alexa e ti permette di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali. Sconto del 40% e prezzo finale pari a 14,99€.

Echo Pop: questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Sconto del 21% e prezzo finale pari a 17,00€.

Power Bank 10400mAh: Ultra sottile con 2 ingressi e 3 uscite. Grazie alle sue dimensioni esterne ridotte, può adattarsi a qualsiasi tasca, borsetta o zaino senza problema. Sconto del 5% e prezzo finale pari a 14,66€.

TQQ Mouse wireless: mouse portatile ricaricabile senza fili adatto a sistemi Windows, Mac e Linux, adatto a Notebook, PC, laptop, computer, Macbook e altri dispositivi. Sconto del 5% e prezzo finale pari a 9,40€.

Questi erano ben 5 prodotti, 5 gadget tech, offerti su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, a meno di 20€. Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori notizie, offerte e novità dal mondo della tecnologia. Ciao, e a presto!