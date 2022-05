Festa della Mamma? Le idee regalo secondo Microsoft

La festa della Mamma si avvicina e Microsoft non manca all’appello, presentando quelle che secondo il brand, sono le idee reaglo perfette

Come ogni anno di consueto accade, arriva la festa della mamma, e insieme a questa occasione non manca la presenza di alcuni brand nel presentare una serie di offerte sui loro prodotti, è proprio il turno di Microsoft quest’oggi con una lista molto varia di prodotti, che vi andremo ad elencare oggi.

Festa della Mamma? Ecco la lista delle idee regalo secondo Microsoft

Surface Pro 8

L’idea-regalo perfetta per una mamma elegante che non vuole rinunciare a un dispositivo performante. Dotato di un ampio touchscreen da 13 pollici e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 8 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, Surface Pro 8, disponibile nelle colorazioni Platino o Grafite, si arricchisce dei processori Intel Evo Core di undicesima generazione e due porte Thunderbolt 4 che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

In promozione dal 6 Maggio, con prezzo a partire da €999 (prezzo promozionale), e prezzo Tastiera Signature Pro con Slim Pen 2 a partire da € 299

Surface Laptop Go

Per le mamme che non possono fare a meno del formato laptop, Surface Laptop Go racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface in un prezzo contenuto. Laptop Go offre infatti il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza, nel laptop Microsoft più economico di sempre. Surface Laptop Go è dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12,4″, un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm per un’esperienza di digitazione precisa e confortevole.

Con un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, Surface Laptop Go garantisce le massime performance, un’eccezionale velocità e una durata della batteria fino a 13 ore. Prezzo per questo Laptop Go, a partire da € 649

Ocean Plastic Mouse

Per un regalo utile e sostenibile, e anche molto particolare. Ocean Plastic Mouse rappresenta la scelta perfetta: il guscio di questo mouse eco-friendly è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è stato realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero, segno dell’impegno nella sostenibilità intrapreso da Microsoft. Con prezzo Ocean Plastic Mouse a partire da € 27,99.

Xbox Series S, Xbox Design Lab e Xbox Game Pass Ultimate

Per una mamma che ama giocare insieme alla propria famiglia, Xbox Series S è la console perfetta. Priva di lettore di dischi, è l’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, disponibile a un prezzo accessibile. Occupando pochissimo spazio senza rinunciare alla velocità, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione. Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in tante avventure di gioco grazie a Xbox Game Pass, un catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Gold e molto altro ancora. Prezzo Xbox Series S: a partire da € 299,99

Abbiamo poi, Xbox Design Lab: per dar vita alla creatività. Per una mamma creativa e che ama esprimere se stessa giocando con i colori, il regalo perfetto è su Xbox Design Lab, il servizio di Xbox che permette ai giocatori di personalizzare quasi tutti gli elementi esterni dell’Xbox Wireless Controller, come il corpo, il fondello posteriore, il D-pad, i grilletti e molto altro ancora, con 19 colori disponibili, tra cui le recenti tonalità come Shock Blue, Pulse Red ed Electric Volt. Xbox Design Lab consente, inoltre, di customizzare il controller con l’incisione del proprio nome, gamertag oppure con un messaggio. Con prezzo a partire da € 69,99.

Infine Microsoft mette a disposizione Xbox Game Pass Ultimate, con € 12,99 al mese o Xbox PC Game Pass: € 9,99 al mese, per la mamma già appassionata di gaming o che vuole avvicinarsi all’universo videoludico firmato Xbox per giocare in famiglia, Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo di oltre 100 titoli di grande qualità da giocare su console, PC e dispositivi Android, a un prezzo mensile contenuto. I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono provare i titoli Xbox Game Studios a partire dal Day One e accedere all’abbonamento EA Play, che include 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Art senza costi aggiuntivi. In più, tutti gli abbonati al servizio possono giocare sul proprio smartphone o tablet Android grazie al cloud gaming (Beta) di Microsoft. Infine, molti dei giochi disponibili nella libreria Xbox Game Pass sfrutteranno le funzionalità di Xbox Series X tra cui lo Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture, Quick Resume, la risoluzione 4K a 120 fps e altro ancora.

