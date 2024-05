Festa della mamma: ecco le migliori idee tech firmate Xiaomi

In occasione della festa della mamma, Xiaomi propone una selezione di idee per fare felici tutte le mamme, anche quelle meno tecnologiche

La Festa della Mamma è ormai vicina, avete già pensato a cosa regalarle? Xiaomi è pronta ad ispirarvi e ad aiutare tutti coloro che vogliono cogliere questa occasione per festeggiare al meglio la propria mamma, ricordandole quanto sia importante.

Ecco, quindi, alcuni prodotti Xiaomi per soddisfare i desideri di molte mamme, anche di quelle che con la tecnologia non hanno mai avuto un buon rapporto, ma che potrebbero comunque scoprirne gli infiniti benefici. Sono idee regalo perfette per aiutare la propria mamma a rimanere sempre connessa, gestire i propri impegni, scattare foto memorabili e mantenersi in forma.

Festa della Mamma: Xiaomi 14 Series

Xiaomi 14, lo smartphone dal design compatto, compagno quotidiano ideale, che permette di catturare i momenti più belli e a lei più cari, offrendo un’esperienza impeccabile. Lo smartphone è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici, in tre colori: Black, White, e Jade Green e in due varianti di memoria: 12GB+512GB a partire da 1099,90€; 12GB+256GB a partire da 999,90€.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra, lo smartphone perfetto per tutte le mamme appassionate di fotografia e che vogliono coltivare sempre più questo hobby, grazie al suo imaging professionale di livello flagship, sviluppato in collaborazione con Leica, e le sue prestazioni impareggiabili. Lo smartphone è disponibile Black e White su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici in una sola variante di memoria: 16GB+512GB – a partire da 1499,90€.

Festa della Mamma: Xiaomi Redmi Note 13

Redmi Note 13 Series, gli smartphone perfetti per tutte le mamme multitasking e con l’agenda piena di appuntamenti, che garantiscono una durata della batteria senza precedenti, un’esperienza indimenticabile e un’impressionante capacità di imaging, il tutto a prezzi convenienti. La nuova Redmi Note 13 Series è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è disponibile nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple a partire da 469,90 €.

€. Redmi Note 13 Pro 5G, nei colori Midnight Black, Ocean Teal e Aurora Purple, è disponibile a partire 399,90 €.

€. Redmi Note 13 Pro 4G è acquistabile nei colori Midnight Black, Lavender Purple e Forest Green, a partire da 329,90 €.

€. Redmi Note 13 5G è disponibile nei colori Graphite Black, Ocean Teal e Arctic White a partire da 279,90 €.

€. Redmi Note 13 è in vendita nelle colorazioni Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, a partire da 199,90€.

Festa della Mamma: gadget e accessori Xiaomi

Xiaomi Smart Band 8 Pro il gadget perfetto per le mamme che vogliono tenersi in forma, senza rinunciare allo stile, che offre un avanzato livello di personalizzazione, monitoraggio sportivo professionale, oltre che un completo tracciamento del benessere e altre funzioni intelligenti, assicurando un’esperienza d’uso eccezionale che unisce lo stile alla praticità in ogni giornata.

Xiaomi Smart Band 8 Pro è disponibile nelle colorazioni black e light gray, al prezzo consigliato di 79,99€.

Redmi Watch 4

Il nuovo Redmi Watch 4 lo smartwatch ideale per tutte le mamme con le giornate fitte di impegni, che passano da una riunione a una cena con le amiche in grande stile. Redmi Watch 4 è infatti il più grande smartwatch Redmi di forma quadrata e grazie alle sue funzionalità avanzate, che includono le chiamate Bluetooth e una autonomia della batteria fino a 20 giorni, consente di rispondere alle chiamate con un semplice gesto e di rimanere sempre connessi.

Redmi Watch 4 è disponibile nei colori Silver Grey e Obsidian Black con cinturini abbinati, a partire da 99,99€.

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Robot Vacuum Cleaner X20+ l’assistente ideale non solo per una pulizia completa, ma anche per migliorare la smart experience. L’ultima aspirapolvere robot 4-in-1 di Xiaomi, è stata progettata per soddisfare ogni esigenza e per semplificare le pulizie in modo intelligente, sia in termini di efficienza, che di prezzo.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ è disponibile all’incredibile prezzo di 399,99€ su mi.com.

Che ne pensate delle offerte Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!