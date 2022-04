EZVIZ: grandi offerte di Primavera su Amazon

Su Amazon son cominciati i saldi di Primavera ed EZVIZ, produttore di dispositivi per la sicurezza domestica, aderisce alla compagna con sconti fino al 30%

Ormai la tecnologia ci permette di garantire un livello di sicurezza elevatissimo nelle nostra case. La mission di EZVIZ è proprio quella di rendere facilmente accessibile queste tecnologia, sia dal punto di vista del costo sia dal punto di vista della semplicità d’uso. Con le offerte di Primavera di Amazon, l’acquisto è anche più conveniente!

EZVIZ: la sicurezza domestica in primo piano

I prodotti EZVIZ spaziano dalle telecamere notturne da esterno alle camera per monitorare l’interno della casa. Ad esempio abbiamo a disposizione il kit EZVIZ BC1. Si tratta di un sistema formato da una base e fino a 4 telecamera FHD H.265 con visione notturna. La base è dotata di uno slot microSD (fino a 256 GB) e garantisce di comunicare con le telecamere, registrando e mostrando live i filmati con una tecnologia completamente wireless. Le telecamere sono datate di una batteria da 12.600 mAh che garantisce circa un anno di funzionamento continuo. Inoltre troviamo la rilevazione PIR del movimento e microfoni bidirezionali per poter comunicare con chi si trova nella campo visivo della camera. Inoltre la protezione IP66 garantisce al sistema di funzionare in qualsiasi condizione meteorologica.

EZVIZ ezTube invece è una videocamera da esterno standoalone. La videocamera si può connettersi via Wi-Fi per trasmettere le immagini FHD. La tecnologia a visione notturna permette di vedere fino a 30 metri di distanza grazie ai potenti LED IR. Per una maggiore sicurezza, la camera è dotata di un sistema di allarme con sirena e luce stroboscopica che si può attivare quando vengono rilevati movimenti sospetti. Anche in questo caso troviamo audio bidirezionale con protezione IP66.

Ma molto spesso abbiamo la necessità di monitorare le stanza della nostra casa. EZVIZ offre diverse camere da utilizzare in interni. EVZIZ CP1 ad esempio offre una filmato ad altissima risoluzione (2K, 3MP) ed è completamente motorizzata per ruotare a 360°. In questo modo possiamo inquadrare da remoto qualsiasi area della stanza. Grazie al tracciamento intelligenti, la camera è in grado di seguire automaticamente soggetti in movimento. Abbiamo anche uno zoom 4x per poter osservare tutti i dettagli. Grazie all’audio bidirezionale possiamo comunicare con i nostri cari a casa oppure spaventare gli estranei.

Se volete qualcosa di ancora più evoluto invece, c’è EZVIZ C6W. Questo modello permette di registrare immagini a 4 MP ed è motorizzata. Troviamo anche funzionalità di puntamento, inseguimento e zoom automatico sulle persone. Una chicca è però la possibilità di chiudere l’otturatore fisico per garantirsi la privacy.

Tutte le offerte

Ecco le varie offerte attive nello store EZVIZ in occasione delle promozioni di Primavera di Amazon. Gli sconti vanno da un minimo del 15% ad un massimo del 33% e saranno attivi per un periodo di tempo limitato, quindi affrettatevi se siete interessati!

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p e VISTA PANORAMICA A 360°】2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1080p, Telecamera IP di Sorveglianza, Videocamera di Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna a 30m, Rilevamento di Movimento, Funziona con Alexa Modello C3TN 【Alta Risoluzione 1080P & visione notturna fino a 30m】Grazie all'integrazione di efficienti LED IR, di un pannello anti riflesso e di un filtro infrarosso ICR, la telecamera permette una visione notturna eccellente fino a ben 30m di distanza. La telecamera wi-fi esterno C3TN registra video e immagini in alta definizione a 1080p, registrando ogni istante con la massima chiarezza.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ CTQ3N Telecamera WiFi Esterno 1080p, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa 【Visione Notturna a Colori con Smart Spotlight】- La telecamera CTQ3N 1080p può monitorare attivamente al buio in bianco e nero e accendere automaticamente i faretti e la visione notturna a colori quando viene rilevato un movimento umano. Scegli tra tre modalità sull'APP EZVIZ: visione notturna in bianco e nero (faretti spenti), visione notturna a colori (faretti accesi) e visione notturna a colori intelligenti (i faretti si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento umano).

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP 【Durata della batteria fino a 270 giorni (10400 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 10,400 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

EZVIZ Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360 °, Visione Notturna Fino a 30m, Rilevamento di persone, Impermeabile, Funziona con Alexa Modello C8C Lite 【Copertura a 360°】L’ambiente circostante è completamente sorvegliato con questa telecamera a brandeggio per esterni; grazie alla rotazione orizzontale a 352° e alla rotazione verticale a 95°, la telecamera Wi-Fi esterno C8C Lite assicura una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda e l'app EZVIZ te la mette a disposizione direttamente sul tuo smartphone o sul tuo dispositivo mobile

(in offerta su amazon.it) EZVIZ LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K, Videocamera Sorveglianza Esterno 4MP, Luce Integrata, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione notturna a Colori, Compatibile Alexa 【Luminosità regolabile tramite semplici controlli sull'app 】Grazie alla lampada da parete regolabile che arriva fino a 700 lumen, LC3 garantisce un'illuminazione personalizzabile semplice e che consente di risparmiare energia, controllabile in maniera semplice tramite l'app EZVIZ. Usa la telecamera LC3 per illuminare il tuo arrivo a casa, dona un tocco di atmosfera al tuo cortile o trasmetti un avviso acustico in caso di rilevamento di persone o movimenti. La scelta è tutta tua.

