EZVIZ: arrivano le offerte per l’Amazon Prime Day 2023

Il Prime Day 2023 di Amazon è ormai alle porte e in questo articolo vi mostreremo in anteprima le offerte di EZVIZ

Uno degli eventi più amati dagli utenti del colosso statunitense degli ecommerce sta arrivando. In questi due giorni gli sconti che arriveranno nello store saranno tantissimi e interesseranno una grande varietà di prodotti. In questo articolo in particolare andremo a vedere le offerte che EZVIZ ha riservato per l’Amazon Prime Day 2023. Scopriamo insieme tutti i prodotti interessati.

Ecco tutte le offerte di EZVIZ per l’Amazon Prime Day 2023

In questa due giorni la società metterà in sconto tantissimi prodotti con i prezzi che andranno giù fino al 44%. I prodotti interessati da questa promo saranno principalmente telecamere di sicurezza, come ad esempio la C6N, un’ottima compagna per sorvegliare ogni stanza della vostra casa, o le varie soluzioni per l’esterno come la CB8, la CB3 e la C8W. Quest’ultima in particolare sarà molto utile per scrutare ogni angolo della vostra casa grazie alla possibilità di ruotarla fino a 360°.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale 【ALTA RISOLUZIONE 1080p E VISTA PANORAMICA A 360° 】– 2MP Full HD 1080p cristallina, alta qualità sia di notte che di giorno; Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale e rotazione verticale, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

EZVIZ CB3 Telecamera Wi-Fi a batteria da esterno, Visione notturna a colori, 120 Giorni di durata della batteria, Design impermebile 100% senza fili, Rilevamento intelligente di Persone 【Alta risoluzione 1080p e visione notturna a colori】Registra immagini di alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, CB3 telecamera a batteria può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

Non solo telecamere di sorveglianza però! La società ha scontato anche tre comodi videocitofoni che vi permetteranno di controllare chi suona alla vostra porta per evitare spiacevoli sorprese. Troveremo in offerta il DB1C, il kit videocitofono dotato di Wi-Fi con rilevamento della persona, audio bidirezionale e visione notturna. Un altro videocitofono in offerta è il DB2 3mp, ma troverete anche il comodo spioncino digitale CP4.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ - DB1C, Kit videocitofono Wi-Fi, risoluzione 1080p, rilevamento delle Persone, Audio bidirezionale, Visione Notturna e IP65, H.265, Semplice Installazione Risoluzione video 1080p HD e impermeabilità IP65 : il DB1C offre video da 1080p, offrendo una grande precisione e immagini straordinarie come ci si aspetta da Ezviz. Classificato con protezione IP65, il videocitofono DB1C funziona in modo affidabile in caso di pioggia, nevischio o neve, offrendoti tranquillità per tutto l'anno.

EZVIZ Campanello Video 2K WiFi, 115 Giorni Durata della Batteria,Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persone, FOV Verticale 176° DB2 3MP 【Durata della batteria fino a 115 giorni (5200 mAh)】Dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh, DB2 può durare fino a 115 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte.

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3" Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR 【Touch Screen a 1080P da 4.3" pollici】Lo spioncino CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c'è fuori e tutte le condizioni esterne sul grande schermo.

Se invece avete bisogno di una mano per la pulizia della vostra casa, l’aspirapolvere RH1 è quello che fa al caso vostro. Grazie alla funzione 2 in 1 sarete in grado di aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente. Grazie alla potenza d’aspirazione di 12.000 Pa sarete in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato.

EZVIZ RH1 Aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Assistente Vocale, Capacità di aspirazione potente da 12000 Pa, Fino a 200 m², Ottimo per Peli di Animali Aspirare e lavare in un solo passaggio: pulire lo sporco secco o umido e rimuovere lo sporco peggiore sui pavimenti duri in tutta facilità. Grazie a un sensore a infrarossi integrato, RH1 rileva i rifiuti per determinare le condizioni del suolo. Regola automaticamente il flusso d'acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle esigenze specifiche. Si muove pulendo e asciugando contemporaneamente il pavimento, senza lasciare traccia d'acqua.

Ovviamente le offerte non si limiteranno solo a questi prodotti, ma ne includeranno molti di più. Queste saranno attive nei giorni 11 e 12 luglio. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!