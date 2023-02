EZVIZ: una pioggia di offerte per San Valentino

Le offerte di San Valentino quest’anno riguardano anche EZVIZ. Scopriamo insieme tutti i prodotti scontati e da scontare su Amazon

Con la festa degli innamorati alle porte, tenere un occhio fisso sulla casa mentre siamo fuori per una cenetta romantica non è una cattiva idea. Ecco dunque che le offerte di EZVIZ in occasione di San Valentino possono essere quello che fa al caso vostro. Se invece non siete interessati alla sicurezza della casa, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sezione dedicata.

Tutte le offerte di EZVIZ già attive per San Valentino…

I primi prodotti che andremo a vedere si trovano direttamente in offerta. Partiamo con tre telecamere da esterno: EZVIZ C3TN 3MP, EZVIZ BC1 e EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k. Il video catturato dalla IP camera C3TN non è solo più luminoso, ma anche più chiaro. Grazie alla fotocamera da 3 MP e all’ottimizzazione dell’algoritmo, C3TN può garantire immagini di alta qualità con dettagli nitidi. Questo avviene anche di notte, regalando immagini colorate anche in assenza di luce.

EZVIZ BC1 è invece un kit composto da due telecamere e una base inclusa nel sistema. Attraverso quest’ultima sarà possibile collegare fino a sei telecamere, per avere ogni angolo della casa sotto controllo. L’ultima delle tre invece è una telecamera con batteria ricaricabile che può durare fino a 210 giorni, garantendo delle ottime prestazioni sia di giorno che di notte. Questa può esser collegata poi al pannello solare in dotazione che vi permetterà di ricaricarla senza consumare energia.

EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP

Fra i prodotti già scontati troviamo poi il baby monitor EZVIZ BM1 con batteria ricaricabile che può essere montato tranquillamente sulla culletta. Essendo pensato per i più piccoli, oltre ad avere un design assai più fanciullesco, è dotato di visione notturna senza luci e di rilevamento del pianto, per avvisarvi qualora il piccolino iniziasse a piangere.

EZVIZ BM1 Baby Monitor a batteria, Videocamera di sorveglianza Interno Wifi, Rilevamento del pianto e PIR, Visione notturna senza luce, Cameretta Neonato, per Bambini Anziani Animali, Colore azzurro

L’ultimo prodotto di quelli scontati è la telecamera da interno EZVIZ C6N. Compatibile con Alexa, e quindi gestibile tramite i device Amazon, questa telecamera è in grado di ruotare a 360° per non farvi perdere neanche un angolo della vostra casa. Questa caratteristica, unita al tracciamento del movimento, vi permetterà di seguire ogni movimento all’interno del suo raggio d’azione.

…e quelle attivabili tramite coupon

Molti sconti non sono attivi direttamente, ma per usufruirne bisogna spuntare la casella coupon presente sulla pagina. Questa applicherà lo sconto indicato in fase di elaborazione ordine, ma rimarrà comunque attiva fino alla fine del periodo di validità. Il primo di questi prodotti è l’EZVIZ BC2, una telecamera da interni dalle dimensioni veramente ridotte. Nonostante ciò però, dispone di una batteria che può durare fino a 50 giorni e ha la visione notturna incorporata.

Passiamo adesso a EZVIZ CP1, un’altra telecamera da interni motorizzata, in grado di riprendere qualsiasi punto della casa grazie alla rotazione di 360°. Registra le immagini in risoluzione 2K, offrendo dettagli nitidi anche con lo zoom digitale 4x, per vedere tutto chiaramente, sia in modalità live sia di riproduzione. È dotata anche di audio bidirezionale per parlare con i propri cari o per cercare di dissuadere eventuali ospiti indesiderati.

EZVIZ LC3 è la telecamera con lampada da parete regolabile che arriva fino a 700 lumen. Questa garantisce un’illuminazione personalizzabile semplice e che consente di risparmiare energia, controllabile in maniera semplice tramite l’app. Il chip integrato con intelligenza artificiale e deep learning di LC3 è in grado di rilevare e distinguere in tempo reale le forme umane da altri oggetti in movimento, migliorando la precisione di allarme e inviando notifiche push solo quando necessario.

EZVIZ LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K, Videocamera Sorveglianza Esterno 4MP, Luce Integrata, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione notturna a Colori, Compatibile Alexa

EZVIZ CP4 è invece lo spioncino digitale che permette di vedere chiunque suoni a casa nostra. Il CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c’è fuori e tutte le condizioni esterne sul grande schermo. Grazie al sensore di movimento PIR incorporato per il rilevamento intelligente delle persone, quando attiva il rilevamento, il tuo telefono riceverà una notifica push dall’app.

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3" Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR

Sempre per rimanere in tema di accoglienza degli ospiti, EZVIZ DB2 3MP è il videocitofono che permette di accogliere gli ospiti dentro casa senza mai farsi trovare impreparati. Dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh, DB2 può durare fino a 115 giorni. In dotazione troviamo anche il ricevitore che ci permetterà di sentire chi suona alla nostra porta, con tanto di regolazione del volume per far arrivare il suono anche dall’altra parte della casa.

EZVIZ Campanello Video 2K WiFi, 115 Giorni Durata della Batteria,Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persone, FOV Verticale 176° DB2 3MP

A concludere queste offerte di San Valentino troviamo due telecamere: l’EZVIZ BC1C e l’EZVIZ LC1C. Si tratta di due telecamere da esterno, tuttavia le differenze si fermano fondamentalmente qui. La prima, fissa, a causa del suo pannello solare ricorda molto la BC1. La LC1C invece è mobile, ovvero ha un angolo di rotazione per seguire tutti i movimenti, e ha in dotazione ben due faretti LED capaci di generare un’illuminazione pari a 2000 lumen.

EZVIZ BC1C Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili 1080p, Telecamera wifi Esterno Batteria Kit con pannello solare, 210 Giorni di Durata della Batteria, Visione Notturna a Colori, Alexa, Modello eLife

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Nero

Queste erano tutte le offerte di EZVIZ per San Valentino. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!