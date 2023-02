Euronics: torna la convenienza della promo “Facciamo a metà”

E voi? Cosa ne pensate di questa meravigliosa promo “Facciamo a metà” di Euronics ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Un’opportunità imperdibile per cambiare gli elettrodomestici di casa o i prodotti e le dotazioni per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento domestico. “Facciamo a metà” è attiva sulle principali categorie merceologiche con tantissime proposte . Un’occasione per tutti i clienti Euronics, che possono così migliorare la loro vita rendendo tutto più semplice e veloce grazie alla migliore tecnologia oppure semplicemente soddisfare la propria voglia di shopping. L’iniziativa promozionale è supportata da una campagna adv dedicata, on air sulle principali emittenti TV e radio nazionali. Gli spot sono stati studiati da Wunderman Thompson, prodotti da Filmgood e pianificati da Media Italia. A integrazione una comunicazione digital e social sviluppata direttamente dal team marketing di Euronics.

