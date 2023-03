Euronics: super offerta Acer Notebook Nitro 15.6

In quest’articolo vi mostrerò la super offerta di Euronics sul Notebook Gaming Nitro 15.6 pollici AN515-46-R6BW di Acer

Euronics (qui per maggiori info sull’azienda) è un gruppo europeo che si occupa della distribuzione di elettronica ed elettrodomestici. La sede principale del gruppo Euronics è situata in Olanda, precisamente ad Amsterdam. il gruppo conta più di 11.500 negozi in 30 nazioni differenti (sono tutti rivenditori indipendenti).

Dettagli sull’offerta Euronics dell’Acer Notebook Gaming Nitro 15,6 AN515-46

Potente combinazione del processore AMD Ryzen serie 6000 Ryzen e della scheda grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Raggiungere i massimi livelli di velocità e storage con due slot per M.2 PCIe e fino a 32 GB di RAM DDR5 4800. Innovativi processori per notebook AMD Ryzen Serie 6000 basati sulla nuova tecnologia dei processori da 6 nm e garantiscono livelli di prestazione massimi con temperatura e rumore minimi. Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30. Immagini perfette. Velocità impareggiabile. Tutto ha un aspetto migliore in FHD. Con DTS:X Ultra i suoni sono trasmessi in un paesaggio sonoro 3D in cui è possibile sentire nitidamente il nemico che si avvicina e individuare la provenienza esatta dei suoni. ACER Notebook Gaming Nitro 15.6 pollici AN515-46-R6BW colore Nero è disponibile al seguente link con uno sconto del 35%, e quindi acquistabile ad un prezzo di euro 1299,00 invece di euro 1999,00.

Caratteristiche del prodotto

Processore AMD Ryzen 7 6800H con velocità 3,2 GHz, Turbo 4,7 Ghz e RAM 16 Gb. DDR5 ed SSD 512 GB. Scheda grafica nVidia – GeForce RTX 3070 Ti – LCD matrice attiva. Schermo da 15,6 pollici con display antiriflesso, Full HD. Sistema Wireless 802.11 ax e Bluetooth 5.0. HDMI, videocamera incorporata, Sistema operativo Windows 11 e Batteria 4 celle – TPM Software – NITRO 5. Connettività Killer Con il controller Ethernet Intel Killer E2600 e la connettività Wi-Fi 6E. Ampia dotazione di porte Sfrutta l’incredibile quantità di porte, tra cui HDMI 2.1, una USB Type-C e il nuovo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche.

E voi ? Cosa ne pensate di questa super offerta Euronics sull’ACER Nitro 15.6 AN515.46-R6BW ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).