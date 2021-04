Euronics: al via la stagione con la campagna “Sconto IVA e Doppio Sconto IVA”

Da Euronics è tempo di sconti, infatti sta per iniziare la nuova stagione con la campagna “Sconto IVA e Doppio Sconto IVA” con tante offerte

Partirà domani la nuova stagione di Euronics tramite la rinnovata campagna “Sconto IVA e Doppio Sconto IVA“. Il cambio stagione accresce in ognuno di noi il desiderio di rinnovare il proprio inventario personale ed Euronics, sempre al fianco dei propri clienti, soddisfa la loro voglia di tecnologia con questa nuova campagna piena di sconti e promozioni su decine e decine di prodotti.

Gli sconti della campagna

L’iniziativa del grande negozio prende il via domani, giovedì 15 aprile e si concluderà il 28 aprile con un’ampia possibilità di risparmio su una vasta selezione di prodotti. Ad essere scontati saranno smartphone, personal computer, console, piccoli e grandi elettrodomestici. Lo sconto dell’IVA (pari al 18,04% sul prezzo di vendita) è applicato a tutti i prodotti indicati nel volantino, sia nei punti vendita che sul sito. Allo stesso modo anche il doppio sconto IVA (pari ad una riduzione del prezzo del 36,08%).

Quest’ultimo in particolare coinvolgerà diversi grandi e piccoli elettrodomestici. Non mancheranno ovviamente anche offerte con percentuali di risparmio anche superiori. Voi cosa ne pensate di queste offerte Euronics a partire da domani? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.