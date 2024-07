Estate 2024 e offerte Huawei: tecnologia e stile a prezzi imbattibili

Scopri le offerte estive Huawei: HUAWEI WATCH FIT 3 Sport Edition, sconti fino al 60% su PC, tablet, smartphone e tanto altro

L’estate 2024 si preannuncia all’insegna dell’innovazione e del benessere grazie alle straordinarie offerte Huawei. Che tu sia un appassionato di tecnologia, un amante dello sport o semplicemente alla ricerca di accessori di tendenza, Huawei ha pensato a tutto.

Offerte HUAWEI: WATCH FIT 3 Sport Edition

La nuova HUAWEI WATCH FIT 3 Sport Edition è l’accessorio perfetto per chi desidera unire stile e funzionalità. Con tre nuovi cinturini colorati in fluoroelastomero bianco, nylon grigio e fluoroelastomero nero, questo smartwatch è l’ideale per chi ama l’attività fisica all’aria aperta. Le sue funzionalità avanzate e il prezzo conveniente lo rendono un must-have per l’estate.

Huawei Summer Wave: un’ondata di sconti fino al 31 luglio

Le promozioni Huawei Summer Wave offrono l’opportunità di acquistare i migliori prodotti Huawei a prezzi scontati fino al 60%. PC, tablet, smartphone, wearable e audio: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E non è tutto: tanti device sono disponibili in omaggio.

Offerte lampo HUAWEI dal 16 al 17 luglio: occasioni da non perdere

Per chi non vuole perdere tempo, le offerte lampo dal 16 al 17 luglio sono l’occasione perfetta per acquistare prodotti Huawei a prezzi davvero speciali. E con gli extra sconti a sorpresa, il risparmio è assicurato.

Tra i prodotti in offerta troviamo:

PC: HUAWEI MateBook D 14 2024 e HUAWEI MateBook D16 2024 a soli € 599 .

HUAWEI MateBook D 14 2024 e HUAWEI MateBook D16 2024 a soli € . Tablet: HUAWEI MatePad 11.5″ S Professional Edition con HUAWEI M-Pencil in omaggio e HUAWEI MatePad 11 2023 a soli € 199 .

HUAWEI MatePad 11.5″ S Professional Edition con HUAWEI M-Pencil in omaggio e HUAWEI MatePad 11 2023 a soli € . Wearable: HUAWEI WATCH FIT 3 Sport Edition con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio, HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, HUAWEI WATCH GT3 e HUAWEI WATCH GT3 Pro a prezzi scontati.

HUAWEI WATCH FIT 3 Sport Edition con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio, HUAWEI WATCH GT 4, HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, HUAWEI WATCH GT3 e HUAWEI WATCH GT3 Pro a prezzi scontati. Audio: HUAWEI FreeClip e HUAWEI FreeBuds Pro 3 a soli € 169 .

HUAWEI FreeClip e HUAWEI FreeBuds Pro 3 a soli € . Smartphone: HUAWEI Pura 70 Ultra con HUAWEI FreeClip in omaggio.

Non perdere l’opportunità di vivere un’estate all’insegna della tecnologia e del risparmio. Visita subito il Huawei Store e scopri tutte le offerte. Comprerete i nuovi dispositivi di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.