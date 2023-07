Epson XP-2200: ottima stampante in sconto da Unieuro

Fino al 20 luglio Unieuro ha messo in sconto diversi interessanti articoli, tra cui una stampante multifunzione, la Epson XP-2200

La stampante Epson XP-2200 è disponibile in offerta presso Unieuro. Si tratta di una stampante versatile e conveniente, ideale per le esigenze di stampa a casa o in ufficio. Con la sua tecnologia di stampa ad inchiostro a colori, offre stampe di alta qualità per documenti e fotografie. È compatibile con diverse dimensioni e tipologie di carta, rendendola adatta a varie esigenze di stampa. La XP-2200 è facile da utilizzare e offre funzioni avanzate per una gestione rapida ed efficiente delle stampe. Approfitta dell’offerta presso Unieuro per ottenere la tua Epson XP-2200 a un prezzo vantaggioso.

Caratteristiche tecniche | Epson XP-2200 in sconto

La stampante Epson XP-2200 offre una tecnologia di stampa ad inchiostro, che consente di ottenere risultati di alta qualità. Grazie alla sua risoluzione massima di stampa di 5760 x 1440 DPI, assicura dettagli nitidi e colori vivaci. La velocità di stampa è di 27 pagine al minuto per documenti in bianco e nero di qualità normale nel formato A4. Supporta il formato di carta serie ISO A, come l’A4, che è ampiamente utilizzato per la stampa di documenti standard. La risoluzione di scansione ottica è di 1200 x 2400 DPI, garantendo la cattura accurata dei dettagli durante la scansione. Per la stampa fronte/retro, è necessaria un’operazione manuale. La stampante Epson XP-2200 è disponibile nel colore nero, aggiungendo un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente di lavoro o domestico.

Approfitta dell’offerta | Epson XP-2200 in sconto

Approfitta dell’offerta imperdibile per la stampante Epson XP-2200, disponibile a soli 59,99€ sia in volantino che online da Unieuro. Con tutte le sue caratteristiche tecniche avanzate, la XP-2200 offre una qualità di stampa eccellente, una risoluzione di scansione ottima e una velocità di stampa rapida. Non perdere l’opportunità di portare a casa questa versatile e conveniente stampante. Clicca qui per approfittare dell’offerta e goditi stampe di alta qualità a un prezzo eccezionale.

Cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.