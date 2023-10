Dite addio ai peli grazie all’offerta sull’epilatore IPL Philips!

Mediaworld propone, tra i suoi sconti di ottobre, l’epilatore a luce pulsata Philips BRI920/00 a un prezzo-offerta clamoroso

Hai mai desiderato una soluzione di depilazione avanzata e conveniente direttamente a casa tua? Allora Philips BRI920/00 potrebbe essere proprio ciò che stai cercando, e c’è una notizia entusiasmante: è in offerta su Mediaworld!

Questo epilatore utilizza la tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), sviluppata in collaborazione con dermatologi, per offrire una depilazione efficace e sicura. Philips Lumea emette impulsi luminosi delicati direttamente alla radice dei peli, facendo sì che i follicoli entrino in una fase di riposo, il che porta a una graduale diminuzione della ricrescita dei peli. Il risultato? Una pelle liscia e priva di peli, comodamente a casa tua. E non preoccuparti, questo trattamento è delicato anche sulle zone più sensibili.

Vediamo insieme l’offerta esclusiva presente sullo shop di Mediaworld!

Peli? Addio grazie all’offerta sull’epilatore IPL Philips!

I risultati sono sorprendenti: studi oggettivi hanno dimostrato una riduzione dei peli fino al 92% con soli 3 trattamenti. Per ottenere i migliori risultati, è consigliato eseguire i primi 4 trattamenti ogni 2 settimane, seguiti da ritocchi ogni due settimane per mantenere una pelle impeccabile per tutto l’anno.

Questo epilatore è adatto a una vasta gamma di tipi di peli e di pelle, funzionando su peli biondo scuro, castani e neri e su tonalità di pelle da molto chiara a marrone scura. Tuttavia, è importante notare che non è efficace per i peli bianchi/grigi, biondo chiaro o rossi, e non è adatto per pelli molto scure, poiché richiede un contrasto significativo tra il colore dei peli e la tonalità della pelle.

Inoltre, la finestra di trattamento ampia ti permette di applicare il dispositivo in modo rapido e comodo su zone estese come le gambe.

L’epilatore Philips BRI920/00 è in offerta a soli € 189,99 rispetto agli originali 399,99! Si tratta davvero di un’offerta imperdibile.

