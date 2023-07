Elden Ring: l’Interregno a prezzo scontato su Instant Gaming

Le versioni PC, Xbox One e Series X/S di Elden Ring sono attualmente oggetto di uno sconto davvero interessante su Instant Gaming

Fin dal suo annuncio ufficiale, l’ultima fatica di From Software è stata capace di catalizzare l’attenzione di numerosi giocatori, imponendosi praticamente come un capolavoro ancor prima della sua effettiva uscita. Le aspettative non sono state deluse, con il gioco che ha registrato ottime vendite ed è stato perfino incoronato Game Of The Year 2022. Come trovate scritto anche nella nostra recensione, l’opera è riuscita a definire nuovi standard per il genere, grazie soprattutto ad una lore incredibilmente affascinante (alla cui stesura ha partecipato anche George R.R. Martin, autore delle cronache del ghiaccio e del fuoco), un comparto artistico sbalorditivo ed un gameplay appagante ma non privo del consueto tasso di sfida. Se non avete ancora provato Elden Ring, questo potrebbe essere un buon momento per recuperarlo, in quanto vi segnaliamo che in queste ore Instant Gaming sta proponendo il titolo ad un’interessante sconto.

Elden Ring per Xbox e PC in sconto su Instant Gaming

In attesa dell’espansione Shadow Of The Erdtree, annunciata di recente, Instant Gaming propone un’allettante sconto per Elden Ring. Nello specifico recandovi sul sito potrete acquistare la versione Xbox One e Series X/S scontate del 22%, mentre se vi interessa la versione PC potrete risparmiare ben il 43% sul prezzo consigliato. Se siete interessati ad approfittare di queste interessanti offerta vi basterà cliccare sul link corrispondente che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto.

Cosa ne pensate? Avete già giocato questo capolavoro o approfitterete di queste offerte per farlo? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.