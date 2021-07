ECOVACS T8 Pure: lo sconto su Amazon

Vi ricordiamo una interessante promozione su Amazon che mette in sconto il robot aspirapolvere ECOVACS T8 Pure, uno dei modelli più interessanti dell’azienda cinese

I robot aspirapolvere si stanno rapidamente evolvendo con tecnologia sempre più sofisticato come il LIDAR o la SLAM che consentono al robot di muoversi e orientarsi all’interno della nostre case in maniera intelligente, scegliendo il percorso migliore per la pulizia. Oggi vi proponiamo un ottimo modello, ovvero ECOVACS T8 Pure, che in questo momento è il protagonista di una interessante promozione su Amazon.

ECOVACS T8 Pure: la nuova promozione

Ecovacs T8 Pure è un modello di robot aspirapolvere altrettanto valido. La tecnologia TrueDetect 3D utilizza un laser a risoluzione elevata per rilevare tantissimi oggetti di piccole dimensioni come spazi stretti, libri caduti sul pavimento, cavi e molto altro! Ovviamente il robot rimane in grado di rilevare ostacoli di dimensioni maggiori come porte, divani e sedie anche se si tratta di superfici scure. La tecnologia TrueMapping basata sul rilevamento laser D-ToF è una eccellente soluzione di SLAM per la mappatura e la localizzazione di ECOVACS T8 Pure. Il robot può ora rilevare il doppio della distanza (fino a 10 m) con una precisione decisamente maggiore. In questo modo il robot pianifica un percorso di pulizia in modo intelligente ed efficiente. Ecovacs T8 Pure rileva automaticamente la moquette e aumenta la potenza di aspirazione fino a 2 volte. Invece se si decide di utilizzare il robot per lavare i pavimenti, questo evita i tappeti per non rovinarli. La potente batteria da 5200 mAh permette ad Ecovacs T8 Pure di funzionare per 3 ore e pulire facilmente grandi aree fino a 300 mq. Il ciclo di pulizia è ovviamente monitorabile e personalizzabile tramite l’app dedicata.

Lo sconto su Amazon

La promozione su ECOVACS T8 Pure sarà attiva nel periodo che va dal 12 luglio 2021 alle ore 12:00 al 18 luglio 2021 alle ore 23:45. Il prezzo si abbasserà dai 549,98 euro canonici ai 467,48 euro dello sconto. Una bella occasione! Potete accedere all’offerta direttamente dal box qui sotto:

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa 【Tecnologia TrueDetect 3D】La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza. DEEBOT T8 Pure è quindi in grado di riconoscere spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte per evitare collisioni o incastrarsi. Questa tecnologia migliora anche la capacità di riconoscimento della superficie scura.

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!