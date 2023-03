Dyson V15 Detect in offerta speciale da MediaWorld

In questo articolo andremo a vedere l’offerta speciale di MediaWorld che riguarda l’aspirapolvere Dyson V15 Detect. Scopriamo tutti i dettagli

Pulire casa è un fattore importante, soprattutto quando sia hanno sia bimbi piccoli che animali. Avere un ambiente sano per i primi non è sempre facile quando in casa abbiamo i nostri amici a quattro zampe. Delle volte spazzare a terra non è sufficiente e spesso troveremo lo stesso quantitativo di sporco dopo appena qualche ora.

Le scope elettriche nascono principalmente per ovviare a questi problemi e l’azienda britannica questo lo sa bene. Nel corso degli anni i suoi prodotti si sono sempre dimostrati al top per chi inseguiva l’obiettivo di una casa pulita. Oggi in questo articolo andremo a vedere l’offerta speciale di MediaWorld che riguarda il Dyson V15 Detect, uno fra gli ultimi ritrovati tecnologici per quanto riguarda le scope elettriche con sistema ciclonico. Vediamo tutti i dettagli di questa offerta.

Tutto quello che riguarda l’offerta speciale sul Dyson V15 Detect di MediaWorld

La nuova spazzola Digital Motorbar con tecnologia anti-groviglio cattura polvere e capelli da ogni superficie. Le palette anti-groviglio rimuovono automaticamente i capelli dal rullo della spazzola, impedendo a quest’ultima di intasarsi. In modalità Auto, la tecnologia Dyson DLS monitora la resistenza del rullo della spazzola 360 ​​volte al secondo, adattando in modo intelligente la potenza su pavimenti duri e tappeti per catturare la polvere e ottimizzare l’autonomia.

Quest’ultima, grazie alla tecnologia Dyson e al grilletto per il risparmio della batteria, si attesta intorno ai 60 minuti. In questo lasso di tempo un sensore piezoelettrico misura e classifica costantemente le particelle di polvere adattando automaticamente la potenza quando necessario. Lo schermo LCD mostra prove visibili di una pulizia profonda mostrandole in tempo reale, classificandole per grandezze da 10µm a 500µm.

Normalmente paghereste questa scopa elettrica 679,99 €, ma con lo sconto attuale pari al 19,11% potrete acquistarla a soli 549,99 € tramite il seguente link. Vi ricordiamo che questo aspirapolvere è in grado di sprigionare una potenza di aspirazione massima pari a 240 W e che ha un contenitore della polvere pari a 0,76 L che potrete svuotare comodamente una volta terminata la pulizia.

Cosa ne pensate di questo sconto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!