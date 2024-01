Dyson V15 Detect Fluffy: la scopa elettrica senza filo dalle prestazioni elevate

La scopa elettrica senza filo Dyson V15 Detect Fluffy fornisce prestazioni elevate per la pulizia dei pavimenti, è in offerta da MediaWorld

Il V15 Detect è una scopa elettrica Dyson dotata di alcune delle tecnologie più intelligenti per pulire a fondo tutta la casa. È uno delle poche che ha in dotazione il rilevamento laser per individuare polvere e particelle microscopiche. È anche la scopa elettrica senza filo più potente sul mercato. Questo modello viene fornito praticamente con tutto ciò si potrebbe desiderare da una scopa elettrica Dyson: 60 minuti di autonomia, motore Hyperdymiu e la tecnologia Root Cyclone (con forze fino a 100.000 g per intrappolare polvere e detriti).

Ecco cosa ha in dotazione:

· tecnologia per adattarsi a diversi tipi di pavimento;

· 3 velocità: Eco, Auto e Boost;

· display digitale LCD che mostra il tempo di esecuzione;

· batteria a scatto;

· rilevamento laser per la pulizia dei pavimenti in legno;

· 2 testine;

· 3 strumenti e 2 spazzole per la pulizia.

È presente anche un supporto a parete che può contenere due degli strumenti di fissaggio.

Dyson V15 Detect Fluffy: leggera e con autonomia elevata

Il peso della scopa elettrica Dyson è di soli 3 kg, mentre le misure sono 125 cm di altezza, 26 cm di lunghezza e 24 cm di larghezza. Il tempo di ricarica del V15 è di 4,5 ore, con 60 minuti di autonomia quando è completamente carico. Il volume del contenitore è di 75 cl (uno dei più grandi) e ha un’aspirazione di 230 AW. Il V15 è davvero ottimo per raccogliere i peli degli animali domestici. La testina digitale è dotata anche di un pettine antigroviglio, in modo che i capelli non rimangano impigliati.

La spazzola Fluffy Optictmcon con luce integrata è larga 25 cm ed è stata progettata con morbide setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio antistatici. È in grado di rimuovere la polvere dai pavimenti duri, illuminando ciò che ad occhio nudo non si riesce a vedere. Il suo profilo basso consente di arrivare anche sotto i mobili. Quanto costa la scopa elettrica Dyson V15 Detect Fluffy? Su MediaWorld è possibile acquistarla in offerta a 579 euro anziché 749 euro.

