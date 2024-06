Il Dyson V12 Detect Slim Absolute è in offerta su Mediaworld!

Se hai un animale domestico in casa, cane o gatto che sia, e sei in piena estate, allora avrai bisogno di una scopa elettrica che faccia per bene il suo lavoro. Per questo c’è il Dyson V12 Detect Slim Absolute in offerta su Mediaworld!

Dyson è il nome che salta subito alla mente quando si cerca la soluzione migliore per la pulizia della casa. Lo vediamo spesso nelle pubblicità, su internet e nelle segnalazioni di tante offerte in giro per il web. Questo nome infatti compare sempre nella top dei migliori aspirapolvere elettrici per la casa. Oggi puoi trovare il Dyson V12 Slim Absolute in offerta su Mediaworld a soli 499 euro invece di 699, per un risparmio di 200 euro!

Per acquistare la scopa elettrica a questo prezzo devi solo cliccare qui

Pulizia assoluta con il Dyson V12 Slim Absolute in offerta su Mediaworld!

Il Dyson V12 Slim Absolute rivoluziona la pulizia domestica con caratteristiche all’avanguardia. Grazie al laser perfettamente inclinato, questo aspirapolvere senza fili e senza sacco rende visibili le particelle di polvere altrimenti invisibili, garantendo una pulizia completa ed efficace. Il cuore di questo dispositivo è il motore Dyson hyperdymium, un’unità digitale potente e leggera che raggiunge fino a 125.000 giri e genera una potenza impressionante di 150 AW. Questo motore innovativo assicura prestazioni ottimali per affrontare ogni tipo di sporcizia, dal pelo degli animali alla polvere più fine. La batteria della scopa elettrica Dyson ad alta efficienza energetica offre fino a 60 minuti di potenza continua, senza cali di prestazione, consentendo una pulizia approfondita di tutta la casa. Le batterie sono facilmente sostituibili, garantendo una continuità nell’uso nel tempo.

Per la pulizia profonda di ogni superficie, il Dyson V12 è equipaggiato con una spazzola direct drive, che cattura polvere e capelli da tappeti e pavimenti. Le setole di nylon penetrano a fondo tra le fibre dei tappeti, mentre i filamenti antistatici in fibra di carbonio rimuovono le particelle di polvere fine. La spazzola laser Slim Fluffy, larga 25 cm, progettata con morbide setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio antistatici, è ideale per rimuovere la polvere da pavimenti e spazi stretti. Il profilo basso consente di raggiungere facilmente sotto i mobili. La mini turbo spazzola anti-groviglio è perfetta per gli spazi ridotti, catturando capelli e peli di animali e depositandoli nel contenitore. Il sistema di controllo con un singolo pulsante semplifica l’uso, eliminando la necessità di mantenere premuto il grilletto, rendendo la pulizia più facile e versatile.

Questa è l’occasione migliore per acquistare una delle migliori scope elettriche! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.