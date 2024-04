Dyson V11: l’aspirapolvere senza filo in offerta da Euronics

Potenza, durata della batteria e pulizia profonda: queste sono le caratteristiche di Dyson V11, aspirapolvere senza fili in offerta sul sito di Euronics

Dyson V11 è un’aspirapolvere senza filo che rappresenta l’eccellenza in termini di potenza, tecnologia e facilità d’uso. Il suo motore digitale V11 genera una potenza aspirante di 185 AW, la più alta sul mercato per un modello cordless. Ciò consente di aspirare con facilità polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie. La tecnologia ciclonica brevettata dall’azienda separa efficacemente lo sporco dall’aria, mentre il sistema di filtrazione HEPA trattiene il 99,97% delle particelle allergizzanti, rendendo l’aria in uscita più pulita di quella che respiriamo. Il display LCD fornisce informazioni in tempo reale sulla performance dell’aspirapolvere, mentre la batteria intercambiabile offre fino a 60 minuti di autonomia. Questa aspirapolvere è un prodotto versatile e completo, grazie alla sua dotazione di accessori che lo rendono adatto a pulire ogni tipo di superficie, dalle tappezzerie ai pavimenti duri. Inoltre, il design ergonomico e leggero lo rende facile da manovrare e trasportare. In questo momento, è in offerta sul sito di Euronics a un prezzo di 479 euro, un’occasione imperdibile per acquistare un prodotto di altissima qualità a un prezzo vantaggioso.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Dyson V11: non solo potenza

Oltre alle sue eccezionali prestazioni di pulizia, l’aspirapolvere si distingue anche per la sua attenzione alla salute e all’igiene. Il sistema di filtrazione completo cattura anche le particelle più piccole, come polline e acari della polvere, rendendolo ideale per chi soffre di allergie. Inoltre, la spazzola motorizzata High Torque elimina lo sporco in profondità dai tappeti, mentre la mini spazzola motorizzata è perfetta per aspirare peli di animali e polvere da mobili e imbottiti.

È un investimento nella pulizia della casa e nella salute. Un prodotto di alta qualità che durerà nel tempo e che permetterà di mantenere qualsiasi abitazione impeccabile con il minimo sforzo. Dyson V11 è quindi un’aspirapolvere senza filo di fascia alta che offre prestazioni eccellenti e una vasta gamma di funzionalità.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!