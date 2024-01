Dyson V10 Absolute: OTTIMO PREZZO da Euronics

Dyson V10 Absolute è in offerta in questo momento da Euronics ad un prezzo veramente concorrenziale, scopriamolo immediatamente

Il Dyson V10 Absolute è una delle scope elettriche più apprezzate sul mercato, grazie alla sua potenza di aspirazione, alla sua versatilità e alla sua durata. Da oggi, 8 gennaio 2024, è disponibile in offerta su Euronics a un prezzo imperdibile.

Caratteristiche tecniche | Dyson V10 Absolute

Il Dyson V10 Absolute è una scopa elettrica senza fili che utilizza un motore digitale Dyson V10 da 14 cicloni per generare una potenza di aspirazione di 151 AW. Questo consente di aspirare anche le particelle più piccole, come polvere, peli di animali domestici e allergeni. La scopa è dotata di una varietà di accessori per pulire tutte le superfici della casa, dai pavimenti alle tappezzerie, dai mobili ai soffitti. Tra gli accessori inclusi troviamo:

Un tubo telescopico in alluminio

Una spazzola motorizzata per pavimenti duri

Una spazzola motorizzata per tappeti e moquette

Una mini-spazzola motorizzata per gli angoli e le fessure

Una bocchetta per le superfici delicate

Un accessorio per la pulizia dei pavimenti in legno

Il Dyson V10 Absolute è una scopa elettrica molto durevole, grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità. La batteria ha una durata di circa 60 minuti, che può essere estesa fino a 120 minuti con il supporto di un’apposita batteria aggiuntiva. La manutenzione della scopa è semplice e veloce. Basta svuotare il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo e pulire i filtri ogni 3-6 mesi.

Approfitta dell’offerta!

Il Dyson V10 Absolute è una scopa elettrica che offre un’esperienza di pulizia senza precedenti. Grazie alla sua potenza di aspirazione, alla sua versatilità e alla sua durata, è un prodotto ideale per chi desidera avere una casa pulita e sana. L’offerta di Euronics è un’occasione imperdibile per acquistare questa scopa elettrica a un prezzo vantaggioso. Con un risparmio di 200€, puoi portare a casa un prodotto di alta qualità che ti durerà per anni. Clicca qui per approfittare dell’offerta.

