Dreaming con Dreame: rivoluziona il tuo relax estivo con i nuovi X40 e A1

Con l’arrivo dell’estate, è il momento di rilassarsi e godersi le vacanze, e Dreame è pronta a migliorare l’esperienza di pulizia domestica con stile e innovazione! Per chi desidera una casa vacanze perfetta senza sforzi, Dreame presenta il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame X40 Ultra Complete e il tagliaerba robotizzato Dreame A1. Per celebrare l’estate, entrambi i dispositivi saranno in offerta dal 17 al 23 giugno. Questi dispositivi combinano versatilità, design elegante e tecnologia avanzata per garantire una pulizia intelligente e senza preoccupazioni, sia nella propria abitazione principale che nella seconda casa.

Con Dreame X40 e Dreame A1, preparare la casa vacanze diventa semplice e senza stress. Immaginate di arrivare nella vostra destinazione preferita e trovare tutto perfettamente in ordine, pronto per accogliervi nel massimo comfort. Grazie alla possibilità di avviare entrambi i dispositivi da remoto, è possibile mantenere pulita la propria casa principale mentre si è in vacanza e preparare la seconda casa prima del proprio arrivo. Dreame offre la libertà di godersi ogni momento dell’estate, eliminando le preoccupazioni legate alle pulizie domestiche e al giardinaggio. Quest’estate, comfort e serenità sono garantiti con questi nuovi prodotti, trasformando ogni casa vacanze in un’oasi di relax.

Dreame X40 Ultra Complete

Il Dreame X40 Ultra Complete non è solo un robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo e raffinato. Con la sua tecnologia di mappatura avanzata, pulisce ogni angolo della casa con precisione e senza sforzo. Grazie alla tecnologia Dual-Flex Arm, le spazzole estendibili laterali raggiungono anche gli angoli più difficili da pulire. I sensori intelligenti evitano ostacoli e scale, garantendo una pulizia accurata anche nei punti più complicati.

Questo modello regola automaticamente la potenza di aspirazione e offre un sistema di lavaggio che lascia i pavimenti lucidi e privi di polvere. Con il suo design elegante, il Dreame X40 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, rendendo la pulizia un’esperienza smart e piacevole. Il Dreame X40 è ora disponibile su Amazon a 1399,00€, scontato rispetto al prezzo originale di 1499,00€. È possibile trovarlo anche sullo store ufficiale di Dreame e da Mediaworld.

Dreame A1: cura del giardino con stile

Ritornare a una casa vacanze con un giardino perfettamente curato è un piacere unico, e il tagliaerba robotizzato Dreame A1 lo rende possibile senza alcuno sforzo. Silenzioso ed efficiente, il Dreame A1 si occupa del prato mentre ci si rilassa al sole. La sua tecnologia di navigazione avanzata gestisce anche i terreni più complessi, garantendo un taglio uniforme e preciso. Inoltre, grazie a Omnisense 3D Ultra Sensing, il robot opera autonomamente senza necessità di delimitare manualmente l’area di lavoro.

Con il suo design moderno, questo modello non solo mantiene il giardino in ordine, ma aggiunge anche un tocco di stile al paesaggio. Il Dreame A1 è disponibile su Amazon a 1799,00€, ridotto rispetto al prezzo di 1999,00€. Può essere acquistato anche sullo store ufficiale di Dreame e da Unieuro.

