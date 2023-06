Diablo 4: versioni Xbox in sconto su Instant Gaming

Le versioni per Xbox One e Series X/S di Diablo 4 sono già in sconto su Instant Gaming. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo anni di attesa, il quarto capitolo della popolare serie hack’n’slash di Blizzard Entertainment è finalmente tra noi con un’avventura tutta nuova che, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, promette di impegnarvi per un buon quantitativo di ore (se cercate qualche consiglio per iniziare a giocare, trovate a questo link la nostra guida dedicata). A seguito di un’open beta che ci ha permesso di avere un’assaggio di questo nuovissimo titolo (qui la nostra anteprima in merito), ora è finalmente giunto il momento di tornare nel mondo di Sanctuarium. Se non avete ancora acquistato Diablo 4, oggi siamo qui per segnalarvi che sul sito di Instant Gaming è possibile acquistarlo per Xbox One e Series X/S con un interessante sconto del 20% sul prezzo di listino.

Sconto del 20% su Instant Gaming per le versioni Xbox One e Series X/S di Diablo 4

Le versioni di Diablo 4 attualmente in sconto su Instant Gaming sono ben tre: la Standard, la Digital Deluxe e la Ultimate. Queste ultime due vi permetteranno di avere accesso a vari contenuti aggiuntivi come cavalcature esclusive, set cosmetici ed il Pass Battaglia Stagionale. Potrete acquistare il titolo per Xbox One, Series S e Series X, con quest’ultima versione che gode del supporto ai 60fps e risoluzione 4K. Se siete interessati ad approfittare di questa interessante offerta vi basterà cliccare sul link che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto.

Cosa ne pensate? Vi siete già tuffati in questa nuovissima avventura? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.