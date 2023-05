DeLonghi Magnifica S in offerta da Euronics: macchina da caffè in grande sconto

Ottimo prezzo disponibile da Euronics per la DeLonghi Magnifica S, macchina da caffè veramente sorprendente per qualità e tecnologia

La macchina da caffè Magnifica S in offerta da Euronics è una macchina da caffè automatica di alta qualità che offre un’esperienza di caffè professionale direttamente a casa tua. Con la sua tecnologia avanzata, la Magnifica S è in grado di macinare i chicchi di caffè appena tostati per offrirti una tazza di caffè dal sapore intenso e fresco ogni volta. Inoltre, questa macchina da caffè è dotata di una serie di funzioni innovative, come il sistema di spumatura automatica del latte e la possibilità di personalizzare la forza del caffè e la quantità d’acqua utilizzata. Se sei un appassionato di caffè o cerchi un’opzione facile e conveniente per preparare il tuo caffè ogni mattina, la Magnifica S potrebbe essere la scelta perfetta per te.

Caratteristiche tecniche

La macchina da caffè Magnifica S in offerta da Euronics è dotata di una serie di caratteristiche tecniche che la rendono una scelta eccellente per coloro che cercano una macchina da caffè automatica di alta qualità. In primo luogo, la Magnifica S è dotata di un macinacaffè integrato che utilizza lame in acciaio inox per macinare i chicchi di caffè appena tostati. Il macinacaffè offre una regolazione della macinatura a 13 livelli, che consente di personalizzare la macinatura in base alle proprie preferenze di caffè.

In secondo luogo, la Magnifica S è dotata di un sistema di spumatura automatica del latte che consente di preparare una schiuma perfetta per cappuccini e lattes. La macchina utilizza il sistema di spumatura LatteCrema per preparare una schiuma densa e cremosa con una consistenza uniforme.

In terzo luogo, la Magnifica S offre la possibilità di personalizzare la quantità di caffè e la quantità d’acqua utilizzata per ogni tazza. La macchina dispone di un pannello di controllo intuitivo con icone illuminate e un display LCD che consente di regolare facilmente la forza del caffè, la temperatura e la quantità d’acqua utilizzata. Inoltre, la macchina dispone di un serbatoio dell’acqua rimovibile da 1,8 litri e un contenitore per i chicchi di caffè da 250 grammi, che consente di preparare molte tazze di caffè senza dover riempire frequentemente i contenitori.

Super prezzo da Euronics

