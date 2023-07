DELONGHI Magnifica ECAM22021BG: ottima offerta da MediaWorld

La DELONGHI Magnifica ECAM22021BG, macchina da caffè automatica di alto pregio è attualmente in grande offerta da MediaWorld, scopriamola

La macchina da caffè DELONGHI Magnifica ECAM22021BG è l’alleata perfetta per gli amanti del caffè di qualità. Grazie alle sue funzionalità avanzate e al design elegante, questa macchina da caffè è in grado di creare espressi perfetti e altre bevande a base di caffè con estrema facilità. Ora puoi approfittare di una grande offerta su questo prodotto presso MediaWorld, il che ti permette di portare a casa la DELONGHI Magnifica ECAM22021BG a un prezzo vantaggioso. Non perdere l’opportunità di goderti un caffè delizioso ogni giorno, grazie a questa macchina da caffè di alta qualità offerta da MediaWorld.

Caratteristiche tecniche | DELONGHI Magnifica ECAM22021BG in offerta

La macchina da caffè DELONGHI Magnifica ECAM22021BG è caratterizzata da una serie di specifiche tecniche che la rendono un’eccellente scelta per gli amanti del caffè. Con una potenza massima di 1450 W, questa macchina da caffè garantisce una preparazione rapida e efficiente delle bevande. Il suo serbatoio dell’acqua ha una capienza di 1.8 litri, consentendo di preparare diverse tazze di caffè senza doverlo riempire frequentemente. Con una pressione di pompa di 15 bar, questa macchina produce espressi ricchi di aroma e crema. Il contenitore dei chicchi ha una capacità di 250 g e la macchina è dotata di un macinino incorporato, con regolazione della macinatura. Altre caratteristiche includono un ugello per lo schiumatore del latte, un pannarello per il vapore, un serbatoio dell’acqua removibile e un programma di pulizia integrato.

La macchina offre anche la possibilità di utilizzare chicchi di caffè o caffè macinato, e dispone di funzioni di risparmio energetico e di memorizzazione della lunghezza del caffè. Il cassetto raccogli gocce facilita la pulizia, mentre il gruppo infusore estraibile a capacità variabile garantisce una manutenzione semplice. Con un design intuitivo e 4 funzioni accessibili tramite un solo tasto, la DELONGHI Magnifica ECAM22021BG è ideale per creare bevande di caffè deliziose e personalizzate.

Approfitta dell’offerta

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere la macchina da caffè DELONGHI Magnifica ECAM22021BG, un’opzione di alta qualità per soddisfare le tue esigenze di caffè, a soli 369€ da MediaWorld. Con tutte le sue caratteristiche tecniche avanzate, la capacità di preparare diverse bevande e la facilità d’uso, questa macchina da caffè ti permetterà di gustare il caffè perfetto comodamente a casa tua. Non perdere tempo, clicca qui per approfittare dell’offerta e porta l’esperienza del caffè di alta qualità direttamente nella tua cucina.

Cosa ne pensate di questa macchina da caffè? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.