Death Stranding Director’s Cut: offerta degna dell’aldilà da Euronics!

Lasciate che un corriere vi porti quello di Hideo Kojima: l’offerta di Euronics della settimana è tutta per Death Stranding Director’s Cut su PS5!

Ironia vuole che i giochi scontati siano tutto fuorché, beh, scontati: l’offerta da segnalare, in tal senso, è quella che Euronics ha in serbo per Death Stranding Director’s Cut. Il titolo di Hideo Kojima, a sorpresa di nessuno dei fan più affezionati del game designer, ha dimostrato che il vulcanico creatore non ha mai esaurito la sua verve filo-hollywoodiana. Sarà per questo, dunque, che la catena dell’elettronica ha pensato bene di… spedire il corriere Sam Bridges dritto dritto tra gli highlights che dedichiamo al risparmio ogni settimana. Diremmo dunque di non indugiare oltre: scopriamo insieme cosa rende lo sconto di oggi tanto vantaggioso da essere irrinunciabile, perché di motivi ne abbiamo nientemeno che due! E non alludiamo al solo fatto che si tratti dell’edizione definitiva, anche se ormai dovreste aspettarvelo dai titoli che selezioniamo.

Euronics porta con sé Sam Bridges e il suo frugoletto: un’offerta da “director’s cut” per Death Stranding

Visto che ci siamo bruciati la metafora nel sottotitolo, tanto vale sviscerare la questione: sì, l’offerta di Euronics non riguarda l’edizione base del gioco. Come abbiamo anticipato, la versione Director’s Cut non è semplicemente riveduta rispetto al capolavoro cinematografico di Kojima; si tratta praticamente di un gioco a parte. Quella in sconto è la sua incarnazione next-gen per il palazzo in miniatura di Sony, PlayStation 5. Tuttavia le sorprese non sono finite, perché a questo punto vorrete sapere di che numeri stiamo parlando. Si tratta infatti di uno sconto del 60%, che porta l’avventura dai 51 euro fissi del sito a una ventina davvero difficile da trascurare (19,99€ per essere puntigliosi). Come sempre con il gigante dell’elettronica, l’offerta vale solo per la versione fisica acquistata dal sito. Avete tempo fino al 12 giugno (salvo esaurimento scorte) per approfittarne!

Ora sta a voi dirci la vostra: intendete approfittarne? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. E se di spese si tratta… ricordatevi sempre di Euronics!