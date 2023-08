Dead Space, Amazon fa un’ottima offerta sulla versione PS5

Se siete interessati a Dead Space, l’ultimo remake di Motive Studios e Electronic Arts, su Amazon potrete trovare un’ottima offerta a tempo per la versione PS5

Dead Space è un iconico survival horror in terza persona pubblicato per la prima volta da Electronic Arts nel 2008. Il titolo ha lasciato un segno indelebile nel mondo dei videogiochi e per questo motivo EA ha deciso di pubblicare all’inizio di quest’anno un ottimo remake a cura di Motive Studio.

Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio di questo nuovo rifacimento e ora finalmente stanno iniziando a saltare fuori un po’ di offerte interessanti sul titolo. Da pochissimo infatti è comparsa su Amazon un’ottima offerta a tempo dedicata alla versione PS5 del remake di Dead Space.

Amazon mette in offerta Dead Space ad un prezzo stracciato!

Se non avete ancora avuto modo di recuperare il remake di Dead Space e volete mettere le mani su un’edizione fisica, allora Amazon potrebbe avere l’offerta che fa per voi. Al momento infatti è presente un’ottima offerta a tempo che vi permette di acquistare la versione PS5 del titolo con uno sconto del 33%. In questo modo andrete a pagare Dead Space solamente €39,98, cioè ben €14,50 euro in meno rispetto al costo base.

Ovviamente questa offerta è utile solamente ai possessori di una PlayStation 5, ma per fortuna c’è un’alternativa anche migliore per gli utenti Microsoft. La versione Xbox Series X e Xbox Series S del gioco infatti non è in sconto, ma è comunque acquistabile all’eccezionale prezzo di €37,18.

Dead Space Remake è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.