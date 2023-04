DAZN: offerta imperdibile per l’abbonamento standard

Da oggi è disponibile un’offerta imperdibile di DAZN per l’abbonamento standard. Scopriamo tutti i dettagli di questa promo

I servizi di streaming negli ultimi anni sono diventati sempre più importanti. Nel corso del tempo abbiamo visto fiorire schiere di società pronte a offrire ogni tipo di servizio ai loro utenti, dal semplice streaming di film e serie TV, a quello di eventi sportivi sempre più importanti. Mai come negli ultimi anni gli spettatori che volevano vedere una partita di calcio hanno dovuto lottare per capire se conveniva abbonarsi a Sky o DAZN.

Nell’ultimo anno in particolare, la seconda società ha conosciuto un aumento dei prezzi non indifferente che ha spinto molti a disdire il contratto. Tuttavia, proprio per ovviare a questo allontanamento dell’utenza e visto l’imminente arrivo dell’estate, DAZN ci propone un’offerta imperdibile che riguarda l’abbonamento standard. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli del caso.

Tutto quello che dovete sapere sull’offerta riguardante l’abbonamento standard di DAZN

Come si evince dall’immagine soprastante, lo sconto che la società ha riservato agli utenti è pari al 50% e interessa solamente il piano standard. I nuovi abbonati andranno dunque a pagare solamente 19,99 € al mese anziché 39,99 €. Questa promozione, valida da oggi e fino a lunedì 1 maggio, interesserà i primi 4 mesi di abbonamento. In questo modo l’utente pagherà solo 79,96 € per l’intero periodo, andando a risparmiare un bel gruzzoletto che potrà essere investito diversamente.

L’offerta è valida solo dal sito e non tramite app. Per chiunque volesse ottenere più informazioni, attraverso questo link potrete accedere alla pagina ufficiale della società londinese. Il pagamento si potrà effettuare tranquillamente attraverso carta di credito, carta di debito o PayPal. Potete usufruire dello sconto anche se siete già abbonati. Tutto quello che dovrete fare sarà disdire l’abbonamento e farne uno nuovo direttamente dal sito.

Cosa ne pensate di questa promozione lanciata da DAZN quando ormai mancano poche giornate al termine del campionato? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte e per sapere sempre dove vedere le partite della vostra squadra del cuore, continuate a seguire tuttotek.it!