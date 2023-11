Cyber Monday OPPO: tutte le offerte esclusive di oggi!

IIn occasione del Cyber Monday, OPPO presenta offerte irresistibili su alcuni dei suoi device più innovativi, approfittatene subito!

Oggi 27 novembre, in occasione del Cyber Monday, OPPO presenta offerte irresistibili su alcuni dei suoi device più innovativi, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di tecnologia di accedere a performance all’avanguardia a prezzi vantaggiosi in esclusiva su OPPO Store. Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più speciale, ad ogni acquisto di uno dei dispositivi inclusi nella promozione acquisterai anche OPPO Band Style, la smartband versatile ed elegante.

Cyber Monday OPPO: dispositivi in offerta

Tra i dispositivi soggetti alla promozione c’è OPPO Find N2 Flip al prezzo imperdibile di 1099,99€, simbolo di stile e innovazione, è lo smartphone flip che ridefinisce gli standard fotografici e si distingue per un design elegante e tascabile. Anche OPPO Reno10 Pro è scontato a 449,99€, lo smartphone che permette di catturare foto ultra-nitide in qualsiasi situazione, grazie al suo sistema di fotocamere leader del settore.

Per coloro che vogliono creare filmati straordinari, OPPO Reno10, lo smartphone che garantisce un’esperienza da vero professionista, grazie all’hardware flagship di imaging, è acquistabile a soli 359,99€.

Cyber Monday OPPO: Serie A

Anche i device della Serie A sono soggetti alla promozione: nello specifico OPPO A38, l’ultimo arrivato nella serie, dotato di ricarica rapida SUPERVOOCTM da 33W, una potente batteria da 5000mAh e dal processore MediaTek Helio G85 con ampia memoria e archiviazione, è disponibile scontato al prezzo imperdibile di 129,99€.

Anche OPPO A58, caratterizzato da un design elegante, un’eccellente durata della batteria, performance incredibilmente affidabili e fluide, perfetto per adattarsi allo stile di vita dinamico dei suoi utenti è scontato a soli 149,99€.

Serie Enco Air3

Tra i device audio, OPPO Enco Air3, gli auricolari che grazie all’algoritmo OPPO Alive Audio conferiscono a musica e film una ricchezza audio tridimensionale, in occasione del Cyber Monday sono acquistabili al prezzo imperdibile di 49,99€.

Infine, anche OPPO Enco Air3 Pro, gli auricolari che offrono un’esperienza sonora personalizzata, grazie alla scansione del condotto uditivo e al test dell’udito per un piano di compensazione su misura, sono scontati a soli 69,99€.

Queste promozioni esclusive saranno valide solo per il Cyber Monday, offrendo un'opportunità unica di accedere a dispositivi di alta qualità a prezzi straordinariamente convenienti. Per tutte le offerte, visitare la pagina dedicata su OPPO Store.