CROLLA SOTTO I 400€ IL PREZZO di Honor 90 con la nuova offerta di Unieuro

Il nuovo Honor 90 è una sublime fusione di tecnologia avanzata e design ispirato ai gioielli, si viene a creare una scocca che richiama un labirinto di gemme incrociate con un affascinante gioco di luci e ombre. La curvatura dello schermo, senza deformare il display, offre un comfort visivo ottimale, mentre il nuovo schermo sospeso quad-curvo dona al telefono un profilo sottile e leggero, adattandosi perfettamente alla forma della mano con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso di appena 183 g.

Le capacità fotografiche sono straordinarie, con immagini ultra-nitide fino a 200 MP che registrano ogni momento speciale. La fotocamera ultra grandangolare e macro da 12 MP cattura scene grandiose e piccoli dettagli, offrendo la possibilità di esplorare ogni angolo creativo. Oggi, Honor 90 è in offerta sul sito di Unieuro al 33% di sconto per un prezzo finale di 399€.

Honor 90 in offerta sul sito di Unieuro: 200€ di risparmio

Il dispositivo si distingue anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’eccezionale HDR e alla modalità ritratto delle fotocamere anteriore e posteriore, che affrontano con successo la sfida del controluce. Il telefono incorpora la tecnologia Honor Image Engine, che ricostruisce il percorso di calcolo ritratti RAW, ottimizzando la qualità dell’immagine e dando nuova vita ai colori. La funzione Ritratto Multifocale 8 cattura la bellezza da ogni angolazione, mentre i filtri verticali interni offrono uno stile dinamico e in continua evoluzione. Oggi, Honor 90 è in offerta sul sito di Unieuro al 33% di sconto per un prezzo finale di 399€:

Le prestazioni del telefono sono garantite dal sistema di raffreddamento all-zone, che utilizza un VC biomimetico a struttura arteriosa e un foglio di grafite ad alta conducibilità termica di terza generazione. Il potente Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm assicura prestazioni avanzate, mentre il WIFI 6 offre un’esperienza online veloce. Inoltre, l’algoritmo di ottimizzazione vocale migliora la qualità dell’audio durante la riproduzione video esterna, bilanciando efficacemente il rapporto tra voce e fondo, garantendo un’esperienza audiovisiva coinvolgente e di alta qualità.

