Cosa Regalare a Natale? Ecco due idee uniche per creare dei regali speciali da Creative Technology e Mobvoi

Se stai cercando un regalo unico, di edizione limitata, e dal costo accessibile, Creative Pebble V3 Artisan Edition è la scelta ideale

Creative Technology ha lanciato Creative Artisan Edition, un progetto ispirato volto a valorizzare la creatività attraverso collaborazioni con talentuosi artisti locali provenienti da tutto il mondo. Prodotti selezionati da Creative vengono trasformati in opere d’arte uniche, servendo come tela per esprimere le visioni uniche degli artisti. Questa iniziativa non solo promuove i talenti degli artisti locali ma offre loro una piattaforma per brillare. Coniugando tecnologia e arte, Creative sta aprendo nuove strade alla creatività e celebra la diversità dell’espressione artistica.

Eleva il tuo regalo di natale con Creative Pebble V3 Artisan Edition

Il lancio di Creative Artisan Edition segna l’inizio di una serie di collaborazioni con artisti talentuosi di tutto il mondo, e inizia con Lester Lim, un artista con sede a Singapore noto per la sua eccezionale creatività. La sua storia, che va dall’essere un apprendista di manifesti cinematografici a un artista dinamico, testimonia il suo talento e impegno.

Una delle sue opere più affascinanti, “JELILO,” trae ispirazione dall’eleganza delle meduse e comunica un messaggio potente contro il bullismo, sottolineando che le persone possono superare le proprie paure. Questa narrazione artistica ha una profonda importanza e risuona universalmente con il pubblico.

Unendo la visione artistica di Lester agli altoparlanti da desktop Creative Pebble V3, tra i più popolari, Creative trasforma la tecnologia in una forma d’arte, mettendo in evidenza la straordinaria creatività della comunità locale.

Creative Artisan Edition dimostra l’impegno costante nel supportare la comunità creativa e si impegna a creare edizioni limitate di opere d’arte tecnologiche che rimarranno esclusive e non verranno riassortite una volta esaurite.

Il prezzo di Creative Pebble V3 Artisan Edition è di €59.99 ed è disponibile su Creative.com. Per ulteriori informazioni, puoi visitare il sito web creative.com/Artisan.

Eleganza tecnologica: TicWatch Pro 5 di Mobvoi, il regalo perfetto

Se desideri sorprendere con un regalo di alta gamma, tecnologico e altamente funzionale, allora questo smartwatch di Mobvoi è la scelta perfetta.

Il TicWatch Pro 5 è il primo smartwatch dotato della nuova piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1, che supporta sensori versatili, algoritmi sanitari più precisi e una maggiore durata della batteria. Inoltre, il TicWatch Pro 5 viene lanciato con l’ultima versione di Wear OS di Google (Wear OS 3), offrendo uno stile di vita connesso.

Con materiali esterni più resistenti rispetto ad altri orologi TicWatch e una nuovissima corona rotante per una navigazione semplificata, il TicWatch Pro 5 è lo smartwatch più potente e robusto della sua categoria.

Disponibile in due varianti di colore, Obsidian e Sandstone, il TicWatch Pro 5 è compatibile solo con dispositivi Android.

La robusta struttura del TicWatch Pro 5 è progettata per garantire una durata eccezionale grazie all’uso di alluminio di grado aerospaziale e una lunetta in metallo di livello chirurgico, che combina leggerezza con elevata resistenza a danni e corrosione. Lo schermo, con protezione anti-impronte digitali, è luminoso e leggibile, protetto da vetro Corning Gorilla Glass resistente alle scheggiature.

Testato per soddisfare gli standard di resistenza all’acqua US-MIL-STD 810H e 5ATM, il TicWatch Pro 5 è progettato per resistere all’uso quotidiano e alle avventure più impegnative, inclusa la possibilità di nuotare in acque aperte.

Questo prodotto è ideale per il monitoraggio della salute e dei parametri vitali, il controllo dell’attività fisica e la registrazione dei percorsi, con una vasta gamma di app disponibili su Google Store.

Il TicWatch Pro 5 mantiene con orgoglio il distintivo design del display a doppio strato associato alla serie TicWatch.

Puoi acquistare il TicWatch Pro 5 di Mobvoi nei colori “Obsidian” e la nuova elegante colorazione “Sandstone” su Mobvoi.com e Amazon al prezzo di soli € 359.99.

E voi? Cosa ne pensate di questi regali?