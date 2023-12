CORSAIR: tantissime offerte di Natale da non farsi scappare

L‘azienda CORSAIR presenta tantissime offerte di Natale su una vasta gamma di prodotti da non farsi scappare

CORSAIR è un’azienda leader nello sviluppo e nella produzione a livello globale di componenti informatici e prodotti tecnologici ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC. In quest’articolo vi mostreremo alcuni dei tanti prodotti del marchio che saranno disponibili con prezzi scontati per il periodo di Natale. Tutte queste straordinarie offerte saranno attive fino al termine della promozione o ad esaurimento scorte. Di seguito troverete tutti dettagli di questi fantastici prodotti.

Dettagli sulle offerte di Natale Corsair

Tra le offerte imperdibili per questo Natale troviamo:

Monitor gaming flessibile CORSAIR XENEON FLEX 45WQHD240 OLED da 45 pollici (3440×1440). Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz (PE). lo Xenon Flex è primo monitor gaming OLED 21:9 flessibile del mondo. Potrete regolare la curvatura del monitor da completamente piatto fino a 800R, per una visualizzazione completamente immersiva. Presenta, inoltre, la funzione Antiriflesso e possiede la tecnologia Low Blue Light. In fine, ben 3 anni di garanzia.

Monitor gaming CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED da 27 pollici, 2560 x 1440, 240 Hz, e con luminosità massima di 1000 nit. Possiede un rapporto di contrasto di 1.5M:1, 1,07 miliardi di colori (PE). Creato con tecnologia OLED META progettata da LG Display, OSD con sensore di prossimità. L’altezza, l’inclinazione, la rotazione e la curvatura sono regolabili. Compatibilità con VESA (100 mm x 100 mm). In fine, ben 3 anni di garanzia.

(in offerta su amazon.it) Corsair XENEON 27QHD240 da 27 Pollici OLED Monitor da Gioco - 2560 x 1440, DisplayHDR10 - Nero Panello OLED: L' ottima tecnologia OLED, sviluppata dagli ingegneri OLED di LG Display, ti consente di impostare lo schermo per sfruttare ottime prestazioni, per ottenere sempre il meglio, sia durante il lavoro che nei momenti di relax

Cuffie da gioco HS80 MAX WIRELESS, di colore bianco (UE). Godetevi un audio autentico tramite wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, con il coinvolgente Dolby Atmos e un microfono omnidirezionale ad alte prestazioni.

CORSAIR HS80 MAX Cuffie da Gioco Multipiattaforma Senza Fili con Bluetooth - Dolby Atmos - Microfono omnidirezionale - Compatibile iCUE - PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mobile - Grigio Acciaio Audio wireless a bassa latenza da 2,4 Ghz e connettività Bluetooth: sfrutta l’audio wireless a bassa latenza da 2,4 Ghz con portata fino a 15 m e la qualità sonora a 24 bit/96 kHz ad alta fedeltà (il doppio rispetto alle altre cuffie gaming), oltre al supporto della tecnologia Bluetooth per connettere dispositivi mobili ed altri accessori.

Cuffia gaming con microfono ad alta fedeltà VIRTUOSO RGB WIRELESS. Le cuffie CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless offrono ai giocatori più esigenti un’esperienza audio ad alta fedeltà. Inoltre, offrono un comfort straordinario grazie ai padiglioni in memory foam di qualità superiore e una connettività ultrarapida grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS.

Le altre offerte presenti sul webstore

iCUE LINK H150i AIO Cooler – Black and QX120 Triple Fan Kit Bundle. Il kit include:

Dissipatore a liquido AIO iCUE LINK H150i RGB x1;

Starter Kit per ventole PWM per PC da 120 mm iCUE LINK QX120 RGB con iCUE LINK System Hub x1.

Bundle M75 AIR Wireless Launch Edition (UE). Questo bundle, di colore giallo thunderbolt, include un M75 AIR wireless in edizione limitata, un tappetino per mouse personalizzato, pattini per mouse in vetro ad alte prestazioni e un nastro per impugnatura di qualità superiore.

Ventola LL120 RGB, Dual Light Loop RGB LED PWM (bianca/nera) da 120 mm, confezione tripla con Lighting Node PRO. La ventola smart da 120 mm con LED RGB e controllo PWM CORSAIR LL120 RGB vanta 16 LED RGB controllabili singolarmente.Questi sono disposti in due anelli luminosi separati incastonati all’interno di un folgorante telaio bianco, per creare vibranti effetti visivi e di illuminazione.

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte di Natale sui prodotti CORSAIR? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).