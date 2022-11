Compex: tante idee regalo per Natale mirate al benessere

Natale si avvicina inesorabile e Compex ha pensato di esporci alcuni dei suoi prodotti che possono risultare molto utili come regali per parenti e amici

Uno dei periodi più importanti si avvicina. Nell’aria si inizia a respirare quell’atmosfera tipica dei mesi che precedono una delle feste più attese da grandi e piccini e la corsa ai regali si fa sempre più pressante. Compex, proprio in vista del Natale, ha deciso di proporci alcuni dei suoi prodotti ideati per chi ama prendersi cura di sé. Prima di continuare è giusto precisare che questi sono prodotti adatti a tutti e non solamente a chi si allena. Non è necessario dunque essere esperti per utilizzarli, poiché sono semplici all’utilizzo e accessibili a tutti.

Ecco tutte le idee regalo per Natale proposte da Compex

I primi prodotti proposti sono FIT 5.0 e Corebelt 5.0, due dispositivi in grado di replicare gli impulsi del nostro sistema nervoso con l’obiettivo di indurre effetti allenanti, antalgici o semplicemente rilassanti. Il primo è un dispositivo pensato per chi si allena con costanza e desidera sviluppare massa muscolare e scolpire il proprio corpo, senza dimenticare la fase recupero e il rilassamento post allenamento. La seconda è una cintura dotata di elettrostimolatori, per aiutare chi desidera rimettersi in forma o rafforzare il proprio “CORE”. FIT 5.0 è disponibile a un prezzo consigliato di 649,99 €, mentre Corebelt 5.0 a 229,99 €.

Regalare FIXX MINI significa offrire a chi lo utilizza un massaggio a percussione profondo ed efficace, capace di sciogliere i muscoli sovraffaticati o contratti. La percussione del muscolo permette il riallineamento delle fibre muscolari, l’aumento del flusso sanguigno e la sollecitazione dei meccanocettori tendinei, con il risultato dello scioglimento delle rigidità muscolari. FIXX MINI è disponibile al pubblico a un prezzo consigliato di 199,99 €.

Per un trattamento più leggero e rilassante, Compex ha ideato ION e Molecule, due dispositivi a vibrazione portatili, ricaricabili e di immediato utilizzo. Questi due strumenti utilizzano esclusivamente la terapia a vibrazione, meno invasiva di quella a percussione ma altrettanto efficace. La loro forma a palla o a rullo permette inoltre di utilizzarli durante esercizi di stretching o durante un riscaldamento più dinamico. Sono disponibili con un prezzo al pubblico rispettivamente di 127,99 € e 79,99 €.

Per contrastare sensazione di stanchezza agli arti inferiori, gonfiore e indolenzimenti dovuti a uno stile di vita troppo sedentario, Compex suggerisce la pressoterapia. Per rendere la pressoterapia portatile e accessibile a tutti, Compex ha sviluppato AYRE, una coppia di gambali sicuri e facili da utilizzare. Dotati di quattro camere di compressione, possono adattarsi in base alle proprie esigenze e preferenze, gonfiandosi secondo due modalità: la prima progressivamente dalla pianta del piede su verso l’alto alla coscia oppure tutte le camere assieme. Questi gambali sono disponibili al prezzo consigliato di 649,99 €.

Queste erano le idee regalo per Natale proposte da Compex. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte e news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!