Come scollegare iPhone interrompendo sincronizzazione dall’ID Apple

In quest’articolo andremo a vedere come scollegare gli iPhone dallo stesso ID Apple per interrompere la sincronizzazione e la condivisione dei file

Apple (qui per maggiori info sull’azienda) offre un modo semplice per collegare insieme tutti i dispositivi iOS associati e sincronizzare vari dati tra di loro, con lo stesso ID Apple. Quando accedi a un iPhone o iPad con il tuo account Apple, puoi registrarlo sotto la tua proprietà e collegarlo ai tuoi dati di accesso precedenti. L’ID Apple consente inoltre a iCloud di condividere e sincronizzare file tra cui chiamate, messaggi, promemoria, contatti, acquisti di app e altro tra tutti i tuoi dispositivi.

Tuttavia, quando passi a un nuovo dispositivo o, per altri motivi, non desideri più sincronizzare i dati, devi scollegare gli iPhone. La domanda è: “come posso scollegare gli iPhone dallo stesso ID Apple?” In quest’articolo vedremo 3 modi efficaci per aiutarti a scollegare due iPhone che sono stati collegati tramite un ID Apple e iCloud. Che tu voglia interrompere la condivisione dei dati, disconnettere iPhone dall’iPad o semplicemente impedire di ricevere chiamate e messaggi di qualcun altro, puoi fare affidamento su di loro per scollegare facilmente i tuoi dispositivi iOS.

1- Scollega iPhone con lo stesso ID Apple

Quando desideri rimuovere il tuo dispositivo iOS associato come iPhone, iPad o iPod touch dall’ID Apple, puoi farlo direttamente nell’app Impostazioni. Questa parte mostra come scollegare gli iPhone utilizzando lo stesso account Apple. Sblocca il tuo iPhone e apri l’app Impostazioni. Tocca il tuo account Apple/iCloud in alto per accedere all’interfaccia ID Apple. Scorri verso il basso per individuare l’iPhone su cui non desideri più sincronizzare i dati. Toccalo per accedere alle informazioni sul dispositivo. Qui puoi selezionare Rimuovi dall’account per scollegare questo iPhone con lo stesso ID Apple. infine, tocca il pulsante Rimuovi e quindi segui le istruzioni per scollegare gli iPhone. Potrebbe essere necessario inserire la password per confermare la rimozione.

2- Scollega due iPhone tramite iTunes

Per interrompere la condivisione dei dati e la sincronizzazione tra due iPhone, puoi fare affidamento sull’app Apple Music su Mac o iTunes per Windows per scollegare gli iPhone. Su un Mac, puoi aprire l’app Apple Music. Fare clic su Account nella barra dei menu in alto e quindi selezionare Visualizza il mio account dall’elenco a discesa. Successivamente, potresti dover accedere al tuo account Apple con la password. Nella sezione iTunes nel cloud, fai clic su Gestisci dispositivi. Ora puoi vedere tutti i dispositivi iOS associati. Individua l’iPhone di cui desideri dissociarlo, quindi fai clic su Rimuovi per confermare l’operazione. Se stai utilizzando un PC Windows e desideri scollegare gli iPhone per interrompere la sincronizzazione, puoi utilizzare iTunes. Apri iTunes e quindi accedi con il tuo ID Apple e passcode. Fare clic su Account e quindi scegliere l’opzione Visualizza il mio account. Fai clic su Gestisci dispositivi. Scegli l’iPhone che desideri scollegare e quindi fai clic sul pulsante Rimuovi.

3- Scollega iPhone dallo stesso ID Apple senza password

Con i metodi sopra, puoi scollegare facilmente gli iPhone dallo stesso ID Apple. Mentre per motivi di sicurezza, devi accedere all’account Apple con la password. Cosa succede se dimentichi la password e desideri comunque scollegare gli iPhone? Qui ti consigliamo vivamente lo sblocco iOS professionale per bypassare il passcode ID Apple e rimuovere iPhone da un vecchio account Apple. È in grado di rimuovere la password dell’ID Apple, la password di blocco dello schermo come passcode a 4 cifre, passcode a 6 cifre, Face ID o Touch ID e altro ancora. FoneLab ti aiuta a sbloccare lo schermo dell’iPhone, rimuove l’ID Apple o la sua password, rimuove il tempo di utilizzo o il passcode di restrizione in pochi secondi.

IOS Unlocker

Installa gratuitamente ed esegui iOS Unlocker sul tuo computer. Scegli la funzione Rimuovi ID Apple per scollegare gli iPhone. Collega iPhone al computer tramite un cavo USB. Tocca Fidati sullo schermo dell’iPhone per stabilire una connessione tra il computer e questo dispositivo iOS. Quando iOS Unlocker riconosce il tuo iPhone, puoi vedere l’interfaccia Rimuovi ID Apple. Per rimuovere la password dell’ID Apple, devi disattivare la funzione Trova il mio iPhone durante il processo di rimozione. Successivamente, fai clic sul pulsante Start per iniziare a rimuovere l’account Apple e la relativa password. Al termine della rimozione, puoi accedere a questo iPhone senza account Apple e passcode. Puoi creare direttamente un nuovo ID Apple o accedere con un altro account.

E voi? Cosa ne pensate di questi metodi per scollegare gli iPhone dall’ID Apple? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).