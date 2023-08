Climatizzatore Candy: combo con unità esterna in offerta da Unieuro

In offerta da Unieuro la combo unità esterna ed interna del climatizzatore Candy (CY-12TAIN + CY-12TAOUT) ad un prezzo veramente ottimo

Il condizionatore Candy CY-12TAIN + CY-12TAOUT è attualmente in offerta presso Unieuro e rappresenta una soluzione completa per il comfort della tua casa. Con un design elegante e prestazioni avanzate, questo sistema di climatizzazione garantisce un ambiente fresco e piacevole durante tutto l’anno. Dotato di funzionalità all’avanguardia come la modalità di risparmio energetico e la regolazione precisa della temperatura, il condizionatore Candy offre un’atmosfera ideale per il relax e il benessere all’interno dei tuoi spazi abitativi.

Caratteristiche tecniche | Climatizzatore Candy

Il modello Candy CY-12TAIN + CY-12TAOUT si distingue per le sue eccellenti caratteristiche tecniche. Classificato con un’efficienza energetica di classe A++ per il raffreddamento e A+ per il riscaldamento in stagione di riscladamento media, questo condizionatore garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo al risparmio a lungo termine. Con un consumo energetico annuale di 184 kWh per il raffreddamento, offre prestazioni efficaci ed economiche. Sul fronte dell’acustica, l’unità interna emette un livello di rumore di 38 dB in modalità ad alta velocità e 29 dB in modalità a bassa velocità, garantendo un funzionamento silenzioso che non disturberà l’ambiente domestico.

L’unità esterna, invece, presenta un livello di rumore di 50 dB e una potenza audio di 63 dB, assicurando un funzionamento discreto all’esterno della casa. Con un impressionante flusso di raffreddamento dell’aria di 2100 m³/h prodotto dall’unità esterna, questo condizionatore Candy offre una combinazione di prestazioni potenti e comfort ottimale per la tua abitazione. Grazie alla sua modalità di installazione montabile a parete, si adatta facilmente all’arredamento esistente.

Approfitta dell’offerta | Climatizzatore Candy

Il condizionatore Candy CY-12TAIN + CY-12TAOUT offre un’esperienza di comfort climatico superiore grazie alle sue avanzate caratteristiche tecniche. Con un’efficienza energetica di prim’ordine, un funzionamento silenzioso e un flusso d’aria potente, rappresenta un investimento intelligente per il tuo ambiente domestico. Ora, grazie all’offerta esclusiva di Unieuro a soli 349.90€, puoi ottenere tutto questo a un prezzo vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: clicca qui per approfittare dell’offerta e assicurarti un comfort climatico di qualità a un prezzo conveniente.

