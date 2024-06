Cassa bluetooth JBL in offerta da Unieuro: goditi la vera musica!

Arriva l’estate e qual è il modo migliore per godersi l’estate se non con questa cassa bluetooth JBL che trovi in offerta su Unieuro?

A cosa pensi quando senti la parola estate? Sicuramente la prima cosa a cui pensi è il mare o la spiaggia. In effetti è il modo più comune per trascorrerla, ma che ne dici se sulla spiaggia ti portassi una bella cassa bluetooth per la musica? Abbiamo già trovato varie offerte a riguardo come quella sull’altoparlante portatile Yamaha. Ebbene, ora ne abbiamo trovato un’altra simile, stavolta marchio JPL. Su Unieuro oggi trovi in offerta la cassa bluetooth JBL Flip Essential 2 a un prezzo molto conveniente, ovvero a soli 79 euro invece di 109,99 euro. Ma ovviamente c’è anche lo sconto del 25% applicabile al carrello, quindi spenderesti solo 59,25 euro.

Tutto il sorprendente piacere del potente suono stereo avvolgente del diffusore Bluetooth portatile ultracompatto JBL Flip Essential. Alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3000 mAh, garantisce 10 ore di riproduzione ininterrotta di alta qualità. L’esterno, caratterizzato da una struttura impermeabile e da un tessuto resistente, è classificato IPX7. Sulla scrivania o a bordo piscina, nelle mattine di sole o nelle nottate piovose, Flip Essential è il miglior compagno multifunzione e resistente alle intemperie. Riproduci in streaming wireless un suono avvolgente di alta qualità dal tuo smartphone o tablet.Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio per un’autonomia di riproduzione fino a 10 ore.

Flip Essential può essere usato in spiaggia o in piscina senza doversi preoccupare di schizzi o persino immersioni nell’acqua. I tessuti durevoli e il robusto rivestimento in gomma rendono il tuo diffusore a prova di qualsiasi avventura. Il doppio radiatore passivo esterno produce un suono JBL potente e accattivante, che risulta forte e definito, consentendoti di sentire, percepire e vedere i bassi.

