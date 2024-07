Canon R10 è la mirrorless con sistema APS-C che grazie al suo essere leggera e compatta possiamo portare ovunque ci permette di fare un salto ulteriore rispetto ai modelli entry level. La troviamo in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante, ecco tutti i dettagli

Canon R10 è il passo successivo per la vostra fotografia, che si voglia sostituire la prima reflex, uno smartphone o una fotocamera compatta, EOS R10 offre ecnologia, nuove funzionalità, con livelli di portabilità e creatività superiori. Una delle mirrorless di recente produzione di casa Canon, che permette un passo successivo rispetto alle classiche R100 e R50, mantenendo sempre un peso leggero e un aspetto compatto, per una fotocamera che si può portare ovunque, sia per piacere sia per lavoro.

Canon R10 è in offerta su Amazon con obiettivo kit 18-45 mm al prezzo di 954,75 € con il 24 % di sconto rispetto al prezzo originale e si può acquistare cliccando sul box qui sotto.

Canon R10 in offerta con un prezzo interessante su Amazon

La fotocamera EOS R10 è dotata del nostro rinomato sistema di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF II, programmato utilizzando una tecnologia di intelligenza artificiale con deep-learning, per assicurare il riconoscimento avanzato dei soggetti. Questo ci permette di acquisire scatti continui di immagini RAW, JPEG o HEIF, con velocità fino a 15 fotogrammi al secondo (o 23 fps utilizzando l’otturatore elettronico della fotocamera), mentre la fotocamera insegue il soggetto all’interno del fotogramma, regolando continuamente la messa a fuoco e l’esposizione in risposta al cambiamento della scena.

In condizioni di scarsa illuminazione, abbiamo un sensore da 24;2 megapixel che offre un equilibrio ottimo tra dettagli, velocità e prestazioni. Con una sensibilità fino a ISO 32000 (estendibile a ISO 51;200), puoi ottenere più dettagli e meno rumore durante le riprese al buio. Non manca il flash integrato che è sempre comodo in situazioni di scarsa luminosità se non vogliamo montare il flash a slitta.

