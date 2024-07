La Canon EOS R7 è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero imperdibile per quello che può offrire questa mirrorless! Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta

La Canon EOS R7 è stata da quando fu annunciato il suo lancio, una sostituta naturale della storica Canon EOS 7D reflex che ha fatto la storia delle fotocamere reflex essendo una delle prime in grado di girare video. Ora le reflex stanno vivendo il loro tramonto nel mondo fotografico e le mirrorless stanno prendendo la scena. Vale anche per Canon EOS R6 che troviamo in questa offerta su Amazon che la rende davvero appetibile soprattutto per quello che è in grado di offrire a livello fotografico e video.

Canon EOS E7 è in offerta su Amazon con obiettivo kit 18-150 mm al prezzo di 1.719,00 € con lo sconto del 14 % rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarlo cliccando sul box qui sotto.

Canon EOS R7 che offerta su Amazon!

Canon EOS R7, mirrorless del sistema APS-C offre un sistema di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF II che individua e insegue i soggetti praticamente nel 100% dell’area dell’inquadratura1 e assicura una messa a fuoco automatica rapida e precisa, anche quando i livelli di luminosità scendono fino a -5 EV.

Lo stabilizzatore d’immagine integrato nel corpo macchina (IBIS) apre nuovi orizzonti creativi e potrebbe rivoluzionare il modo di intendere l’attrezzatura fotografica. Permette di scattare foto con lunghe esposizioni a mano libera, sfocando intenzionalmente i soggetti in movimento senza dover utilizzare un treppiede 0 di realizzare video estremamente fluidi in movimento.

Per quanto riguarda il comparto video, durante le riprese, sono disponibili frame rate fino a 60p in 4K e fino a 120p quando si catturano filmati in Full HD. Si aggiunge una terza tecnologia ai sistemi IBIS e IS ottico: Movie Digital IS. Lavorando insieme, questi sistemi riducono i movimenti della macchina fotografica con un’efficienza tale da poter pensare che le riprese siano state effettuate con un gimbal.

La Canon EOS R7 è in offerta su Amazon, coglietela al volo e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo della fotografia!