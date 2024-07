Braun: le incredibili offerte per l’Amazon Prime Day Estate 2024

Amazon Prime Day Estate 2024: le imperdibili offerte sui top di gamma Braun. Con le promozioni Amazon Prime Day alle porte esclusivi sconti sui prodotti Braun

Sono in arrivo le tanto attese promozioni Amazon Prime Day, giornate dedicate a offerte esclusive riservate ai clienti Prime. Tra i numerosi prodotti premium a prezzi vantaggiosi, spiccano i must-have di Braun: dispositivi per l’epilazione, la rasatura e la regolazione della barba. Braun, leader nel settore e sinonimo di eleganza, precisione ed efficienza, presenta una selezione di dispositivi di alta gamma in offerta speciale. Questa è un’opportunità per prendersi cura di sé e del proprio stile in vista dell’estate, approfittando di prezzi straordinari!

Dettagli sulle offerte Braun per l’Amazon Prime Day

I prodotti Braun in promozione esclusiva per i clienti Amazon Prime includono: Braun Skin i-Expert, Braun Silk-épil 9 Flex, Braun Series 9 Pro+, Braun BT9 e Braun All-In-One Series 7. Chi cerca una soluzione permanente può provare Braun Skin i-expert. Questa è la prima luce pulsata con app integrata che si adatta alla pelle e fornisce feedback in tempo reale per ottimizzare le sessioni di epilazione. I primi risultati sono visibili in sole 3 settimane, offrendo fino a un anno di pelle liscia comodamente da casa.

La tecnologia intelligente di Braun Skin i-expert adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle. Guidando l’utente durante il trattamento in base all’area del corpo selezionata. Questo permette di avere il controllo e di procedere in modo sicuro per un’esperienza di epilazione confortevole. Inoltre, la tecnologia di pianificazione intelligente si adatta agli impegni dell’utente, riorganizzando il calendario delle sessioni in base ai progressi e agli obiettivi raggiunti.

Amazon Prime Day Braun: SILK-EPIL 9 FLEX

Disponibile nelle nuove colorazioni oro e rosé. Il Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile che si adatta perfettamente alle curve del corpo. Raggiungendo in modo efficiente anche i punti più difficili. La funzione Smart Touch offre un’epilazione senza sforzi e delicata, progettata per le aree sensibili. La tecnologia MicroGrip cattura i peli tre volte più corti rispetto alla ceretta, fino a 0,5 mm, senza dover aspettare che i peli crescano per avere una pelle liscia e morbida fino a 4 settimane.

Gli accessori inclusi permettono una routine completa di esfoliazione ed epilazione per viso e corpo, comodamente da casa. La Gentle Brush, perfetta per décolleté e pelli sensibili, offre una pelle irresistibilmente liscia, mentre la testina radente trasforma il dispositivo in un rasoio per le zone più sensibili.

I Migliori Dispositivi Braun per Rasatura, Regolazione e Rifinitura

Il Braun Series 9 Pro+ è il rasoio più efficiente della linea Braun, progettato per una rasatura confortevole di barbe di 1, 3 o 7 giorni. Il rifinitore Pro taglia perfettamente anche i peli più lunghi, garantendo un risultato efficace e delicato ad ogni passata. Il sistema 2in1 con testina ProComfort prepara la pelle per una rasatura più profonda, riducendo il numero di passate e migliorando il comfort. I 5 elementi di rasatura ProShave assicurano una rasatura profonda e confortevole, con una lama ultrasottile che rade fino a 0,05 mm. La batteria Li-Ion offre 60 minuti di autonomia, e il rasoio è 100% impermeabile per una rasatura anche sotto l’acqua.

Il regolabarba Braun BT9 presenta le nuove lame ProBlade, che tagliano anche i peli più difficili. Grazie al design con angolo di rasatura di 48°, le lame sono il 35% più affilate per un taglio ancora più veloce. La tecnologia AutoSense garantisce uniformità professionale per qualsiasi tipo di barba, e i nuovi cuscinetti a sfera riducono l’attrito della lama, prolungando la durata del dispositivo. Il BT9 offre fino a 180 minuti di autonomia con una sola ricarica e include accessori per sfumature di barba e capelli, righello curvo per contorni perfetti e una base di ricarica.

Il nuovo Braun All-In-One Series 7 è il rifinitore perfetto per barba, corpo e capelli. Completo di 17 accessori, permette di sfumare barba e capelli, rifinire i dettagli e regolare anche i peli di sopracciglia, orecchie, naso e corpo. Le lame ProBlade, con un angolo di 48°, sono il 35% più affilate per un taglio rapido ed efficiente. La tecnologia AutoSense adatta la potenza di taglio alla densità della barba, garantendo risultati eccellenti per qualsiasi lunghezza, spessore o tipologia.

