Bose Smart Soundbar 300: sconto di 150 euro su Unieuro!

La Smart Soundbar 300 di Bose è in sconto di ben 150 euro su Unieuro! Tutti i dettagli di questa imperdibile offerta in questa news

La nuovissima Bose Smart Soundbar 300 è stata progettata per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti gli appassionati di audio. Offre un suono eccezionale, con dialoghi chiari e bassi potenti, perfetti per film, musica e giochi. Il suo design sottile ed elegante è frutto di un’architettura acustica appositamente studiata. Grazie agli assistenti vocali integrati e alla tecnologia Bose Voice4Video, è possibile controllarla con comandi vocali, semplificando le operazioni.

Una caratteristica distintiva è la tecnologia esclusiva Bose Voice4Video, che potenzia le capacità vocali di Alexa. Oltre a gestire la soundbar, puoi controllare la TV e il decoder con un semplice comando vocale. Senza bisogno di telecomandi o pulsanti, l’esperienza è estremamente intuitiva. La Bose Smart Soundbar 300 può essere collegata ad altri prodotti Bose compatibili attraverso la tecnologia Bose SimpleSync, permettendovi di personalizzare l’ascolto in modo privato o condiviso. In questo momento, Bose Smart Soundbar 300 è in forte sconto su Unieuro, ben 150 euro da risparmiare!

Bose Smart Soundbar 300: Unieuro applica un incredibile sconto di 150 euro!

La versatilità è un punto forte: con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2 e Spotify Connect, potete godervi la vostra musica preferita in vari modi. La configurazione è semplice, è richiesto solo un collegamento al televisore e l’app Bose Music per completare l’installazione. L’app consente anche di gestire la soundbar, scegliere assistenti vocali e controllare la musica da un’unica piattaforma.

Se volete ampliare l’esperienza, è possibile aggiungere altri componenti come un modulo bassi o diffusori surround. La Bose Smart Soundbar 300 si integra anche con altri prodotti Bose Smart per un audio sincronizzato in tutta la casa. Inoltre, la connessione 1 a 1 tramite Bose SimpleSync ti offre ulteriori possibilità. In breve, la Bose Smart Soundbar 300 è una soluzione audio completa e intuitiva che si adatta alle tue esigenze.

Non lasciatevi scappare questo sconto di 150 euro messo in atto da Unieuro per questa ottima Bose Smart Soundbar 300. Per ulteriori dettagli e novità dal mondo della tecnologia continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.