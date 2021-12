Bluetti: tante offerte per queste feste natalizie

Durante queste feste natalizie non potevano di certo mancare le offerte di Bluetti. Andiamo a scoprire tutti i prodotti scontati per l’occasione

Il periodo natalizio è sicuramente quello migliore per effettuare regali, soprattutto se questi si trovano in sconto. Abbiamo visto tantissime offerte in questo periodo che variavano dai prodotti di uso quotidiano, ad articoli più ricercati. Ovviamente all’appello non poteva mancare Bluetti con le proprie power station portatili. Vediamo quali prodotti sono interessati dalle offerte e la consistenza di quest’ultime.

Ecco tutti gli sconti di Bluetti

Il primo prodotto è il top di gamma della società. Stiamo parlando dell’AC200P con una capacità di ben 2000 Wh. Questo modello è appositamente progettato per dispositivi ad alta potenza come griglie elettriche, condizionatori portatili, trapani, bollitori, caffettiere e tanto altro ancora. È dotato di una batteria integrata al litio ferro fosfato che garantisce sicurezza e qualità al top. Il suo ciclo di vita super lungo permette permette di ricaricarlo più di 3500 volte. L’AC200P è interessato da uno sconto di ben 300 euro che ne abbassa il prezzo a 1699,99 €.

A seguire troviamo poi l’AC50S che ha una grande capacità della batteria con 500 Wh. È progettato per un’alimentazione di backup in caso di interruzione di corrente a casa o per un’alimentazione fuori rete esterna. Può essere usato per caricare vari prodotti elettronici o alimentare vari apparecchi elettrici con una potenza nominale inferiore a 300 W. Il design compatto e leggero lo rende perfetto da usare a casa, in camper o in campeggio. Con uno sconto di 80 €, può essere acquistato a soli 459 €.

L’EB55 può essere utilizzato per elettrodomestici con un consumo energetico di 700 W o inferiore. Tuttavia, dispositivi con un’elevata potenza di avviamento istantaneo (condizionatori d’aria, avvitatori elettrici, ecc.) possono attivare la modalità di protezione da sovratensione anche se la loro potenza nominale è inferiore a 700 W. Grazie all’offerta in corso potrete acquistare questa power station a 559,99 €.

L’ultimo prodotto in offerta è l’EB70. Dotato di un massimo di 10 prese, EB70 può alimentare quasi tutti i dispositivi elettronici in viaggio o durante un’interruzione di corrente. Che sia un telefono, un laptop o un fornello elettrico non avrete problemi di alimentazione. L’EB70 può essere acquistato a soli 659 €. Vi ricordiamo che le offerte saranno valide fino al 6 gennaio 2022 e potrete acquistare i prodotti direttamente sul sito ufficiale. Per non perdervi nessun’altra offerta dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!